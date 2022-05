Auteur, compositeur, interprète et réalisateur, Sandór nous embarque en Amérique latine dans son 1er clip “The Eyes”, premier chapitre d'un album attendu pour cet été

Sandór - "The Eyes" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel SandórMusicVEVO

Direction l'Amérique du Sud ce matin avec un nouveau venu sur la scène française.

Sandór dévoile « The Eyes », le premier volet de son triptyque qui nous immerge en Bolivie, dans un univers à la frontière du cinéma et de la musique.

Sandor est un artiste français/compositeur/interprète et réalisateur des films qui vont accompagner le projet.

Dans le clip de sa chanson, co-réalisé par la jeune cinéaste Ahllem, le chanteur suit le quotidien éprouvant d'une famille d’agriculteurs dans les champs de coca dont le destin va être bouleversé grâce au courage d’un d’entre eux.

C’est une expérience auditive et cinématographique ?

Absolument, c’est aussi une ôde sur la bravoure et la solidarité, une puissante réflexion sur le rapport de l'homme à la nature, rythmée par des basses entêtantes et une mélodie pop.

Sandór nous offre en quelque sorte un essai documentaire immersif et auditif dont « The Eyes » est le premier épisode, l’album arrivera cet été. En attendant, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, voici The Eyes aux harmonies et aux sonorités qui invitent à la rêverie et au voyage :

“The Eyes”, le premier single de Sandór, premier extrait d’un tryptique bientôt disponible