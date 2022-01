" Keys" vient compléter l'opus "Alicia" sorti en 2020. Seraient-ce les clés du bonheur? C'est ce que nous promet la prodigieuse pianiste et chanteuse qui nous offre sur ce septième opus, des collaborations avec Pucha T, Wiz Khalifa et bien d'autres.

La pianiste, chanteuse, claviériste, auteure-compositrice-interprète, actrice et productrice Alicia Keys en concert le 15 décembre 2021 à New York. © Getty / James Devaney/GC Images

La pianiste et chanteuse aux quinze Grammy Awards a d’abord sorti Alicia en 2020, puis Keys dernièrement ! Un disque qui porte bien son nom et qui représente pour elle, l'un des

plus excitants jamais réalisés ».

Quatorze titres à forte dominante soul et dont certains semblent inspirés par Sade comme Best of me :

Alicia Keys entourée d’amis de longue date pour des collaborations éclectiques comme avec Lil Wayne, sur un titre très "James Bondien" intitulé Nat King Cole.

Je ne pouvais plus attendre pour révéler ceci… Ces chansons vont s'insinuer dans votre cœur et vous donner ce dont vous avez besoin ! Sur #KEYS, on ne retient plus rien...

On la croit sur parole !

Alicia Keys qui a récemment tweeté la sortie, après cinq ans de travail acharné, de son roman graphique « Girl on fire » et d’ajouter parfois les rêves mettent si longtemps à se réaliser…

« Keys » le nouvel album d’Alicia Keys est déjà disponible, elle sera de passage à Paris et Bordeaux en Juillet.