"Pompier Pyromane" est dédié à tous les manipulateurs hypocrites qui militent pour apaiser les conflits qu'ils ont eux mêmes déclenchés. Alpha Blondy qui sortira son 19 eme album prochainement, n'a rien perdu de son engagement, ni de son verbe dénonciateur et libérateur.

Le chanteur Alpha Blondy © Getty / Angel Manzano/Redferns

C’est le grand retour d’Alpha Blondy avec un nouveau single.

Seydou Koné, surnommé Blondy lorsqu’il était étudiant en Côte d’Ivoire, a rajouté Alpha, en signe d’espérance pour un nouveau départ. Il présente aujourd’hui « Pompier Pyromane », un titre qui réitère sa volonté de promouvoir la paix à travers le monde.

Alpha Blondy, une carrière dense et riche en albums et d’innombrables concerts, ponctuée par des textes engagés et universels. Sa chanson culte « Brigadier Sabari », en 1983 dénonce les violences policières.

Ce titre emblématique d’Alpha Blondy est en quelques sortes, l'acte de naissance du reggae africain. Premier tube en dioula, une des langues parlées en Afrique de l'Ouest. Blondy chante aussi bien en français, qu’en hébreu ou en anglais, langue, qu’il perfectionna lors de sa période new-yorkaise en 1976. Et là-bas, en fréquentant les communautés jamaïcaines, qu’il s’initia au reggae, imprégné par le concert donné par Burning Spear à Central Park cette année-là.

10 ans plus tard, il sort « Jérusalem » son quatrième album, enregistré avec The Wailers porté par le titre Jerusalem

Alpha Blondy a écrit la chanson Jérusalem, véritable plaidoyer pour la paix, dans la ville même. Et il a pris pour habitude de commencer ses concerts avec ce morceau symbolique, en l'entamant par le Psaume 23 du Cantique de David, renforçant la dimension mystique de ses paroles…Barouh atat Yeroushalaïm ! bienvenue à toi Jérusalem, tu peux voir des Chrétiens, des Juifs et des Musulmans vivant ensemble et priant

Alpha Blondy a montré qu’il pouvait aussi écrire des chansons d’amour aux mélodies prenantes, comme le mémorable « sweet fanta diallo » dédié à son amour d’enfance

De quoi parle sa nouvelle chanson "Pompier Pyromane" ?

C’est une chanson qui dénonce la manipulation de tous ceux qui, hypocritement, prétendent résoudre les conflits qu’ils ont volontairement créés et dont ils profitent.

« Si nous ne mettons pas un terme à la guerre, la guerre mettra un terme à l'humanité. » chante Alpha Blondy, sur une ligne de basse puissante avec le son des sirènes pour renforcer l’urgence dès l’intro. Comme dans Brigadier Sabari, Alpha Blondy sonne l’alarme voici « Pompier Pyromane »

« Pompier pyromane », premier single extrait du 19ème album d’Alpha Blondy « Eternity » bientôt disponible