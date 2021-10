Le retour tant attendu du trio anglais est enfin arrivé! Ils nous présentent leur très prometteur single "U & Me"

Le trio Alt-J, Joe Newman, Thom Sonny Green et Gus Unger-Hamilton. © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

Alt-J, formé à Leeds, au Royaume-Uni, en 2007 sur les bancs de la Fac.

Leur nom vient du symbole triangulaire qui apparaît sur un ordinateur Mac après avoir appuyé sur « alt » et « j », attention, avec un clavier qwerty, sinon ça ne marche pas -conseil conso ! Et niveau sonore AltJ, mélange folk, trip hop, hip-hop, avec des harmonies vocales, et ça donne ça

Le morceau Matilda fait référence au film de Luc Besson, «Léon » avec Matilda incarnée, on s’en souvient, par Nathalie Portman dont c’était le premier rôle. Le groupe y chante la réplique de Léon : « This is from Matilda » de Jean Reno dans la version originale avant d'exploser en tuant son ennemi. Extrait de « An Awesome Wave » le 1 er opus d’Alt J, sorti en 2012

Cette texture faite d'electronic alternative, aux couches folkloriques a permis à Alt-J de se faire un nom. Un son distinctif rapidement comparé à l’univers de Hot Chip ou encore Coldplay. Ils ont remporté le vénéré Mercury Prize en 2012 et ont été nominés pour trois BRIT Awards la même année.

Leur deuxième album, "This Is All Yours", sorti en 2014, contient des pépites comme « Hunger of the Pine ». Il a atteint la première place du classement des albums britanniques.

Après un troisième album Relaxer, sorti en 2017 et acclamé par la critique, Alt-J fait son retour aujourd’hui, avec la sortie du morceau « U&ME », premier extrait de leur nouvel album The Dream, annoncé pour le 11 février 2022

De quoi parle t-il ?

Le chanteur Joe Newman oscille entre l'euphorie et la retenue artistique, racontant une histoire d'amour à travers des souvenirs instantanés.

Alt-J ravive leur feu créatif une fois de plus avec ce titre, produit par Charlie Andrew, collaborateur de longue date,

ALT J avec leur nouveau single extrait de leur album à paraître en 2022 , « U & ME » dans la playlist de France Inter.