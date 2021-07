Le nouvel album du rappeur irlandais Rejjie Snow "Baw Baw Black Sheep" sort ce 9 juillet et nous promet un été en technicolor.

Le rappeur, Rejjie Snow © Lloyd Pursall

Le gamin de Dublin est en effet de retour avec ce deuxième album, qui devait initialement paraitre en février mais qui, comme beaucoup d’autres, a vu son planning bouleversé par la pandémie.

« Baw Baw Black Sheep » arrive trois ans après « Dear Annie » un premier album impeccable qui nous avait déjà réjouis par sa coolitude, sa créativité et sa production ultra classieuse. Entre rap, r’n’b et pop, le jeune rappeur originaire de Dublin, remportait alors tous les suffrages et se plaçait en tête de file d’un hip hop britannique en plein renouveau, avec sa musique colorée, un peu psyché et brillamment orchestrée.

Acclamé par la critique dans le monde entier, l’album « Dear Annie » installe solidement Rejjie Snow sur la scène internationale. Suivront quelques collaborations avec des artistes comme Clairo ou Kaytranada, puis Rejjie Snow s’installe à Los Angeles.

C’est là qu’il va avec enregistrer son nouvel album avec le talentueux producteur Cam O’Bi. Intitulé « Baw baw Black Sheep » du nom d’une comptine très connue des enfants anglais, l’album développe un univers joyeux et surréaliste.

J’ai abordé cet album avec légèreté. J’ai toujours aimé Charlie et la Chocolaterie. Je le regarde tout le temps. J’ai pensé “Baw Baw Black Sheep” comme une BO de ce film. J’ai vu le film en jouant mon album, et ils se synchronisent parfaitement »

Et dès l’été 2020, en avant-première de ce nouvel album, Rejjie Snow publiait « Cookie Chips », un titre délicieusement psychédélique et pour lequel il officiait avec le regretté MF Doom.

« Cookie Chips » sorti il y a presque un an, figurera bien sur l’album qui sort demain. C’est même le titre qui ouvre ce « Baw Baw Black Sheep », un album fait de petits instantanés et de souvenirs d’enfances, car ce « Black Sheep » n’évoque pas seulement une comptine pour Rejjie Snow.

J’ai toujours été celui qui est un peu gaffeur et différent des autres. Les gens disaient que j’étais bizarre, alors je suis devenu le Black Sheep (mouton noir). Des choses comme mon trouble de l’attention avec hyperactivité sont devenus mes superpouvoirs, pas mes faiblesses »

Autre titre à retrouver sur ce nouvel album de Rejjie Snow « Mirrors » à l’ambiance enchantée pour ne pas dire hallucinée.

C’est vrai qu’on est ici dans un univers à la Lewis Caroll et Rejjie Snow confesse avoir pris beaucoup de champignons avant de faire l’album ! D’où son côté coloré, psychédélique et relax.

« Relax » c’est le titre du dernier single de Rejjie Snow et c’est mon programme de l’été…

« Relax » titre à retrouver dans la playlist d’été de France Inter et sur le nouvel album de Rejjie Snow « Baw Baw Black Sheep » qui sort demain 9 juillet.