Les airs mémorables de Noël des standards de la soul et du jazz américains revisités par le brillant chanteur de jazz José James dans un chaleureux et sophistiqué album pour passer de joyeuses fêtes seul ou accompagné!

L'auteur-compositeur et chanteur José James sur la scène d'Alcatra pour l'édition 2021 de JazzMi. Milan (Italie), le 21 octobre 2021 © Getty / Elena Di Vincenzo/Mondadori Portfolio

Un album de chansons de Noël à mettre sous le sapin ! Des airs de Noël parmi les grands classiques américains, interprétés par un brillant chanteur de jazz : José James

Ce crooneur des temps modernes âgé de 43 ans et originaire de Minneapolis, a été récompensé en 2010 par le Grand Prix de l'Académie du jazz en France, pour son album « For All We Know »

Quelles sont ses influences majeures ?

Les influences de José James sont multiples et variées, il s’inspire autant de la diva Billie Holiday que du légendaire Bill Withers. Il a d’ailleurs consacré un album de reprises à chacun, signé sur l’incontournable label Blue Note.

Aujourd’hui, il nous présente ses meilleurs vœux avec un disque à vous faire fondre comme neige au soleil!

José James de sa voix envoûtante, rend aussi hommage aux Drifters qui chantaient White Christmas en 1958.

La magie de Noël opère dès les premières notes de sa version de « Have yourself a merry Christmas » de Franck Sinatra

José james devrait figurer en bonne place sur toutes les bonnes listes de cadeaux. Pour ma part, je vous offre avant l’heure l’un de mes titres préférés sur cet album « This Christmas »

“This Christmas” une version revisitée par José James que l’on retrouve sur son nouvel album « Merry Christmas from José James » déjà disponible.