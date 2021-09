"Et de trois !", Malik Djoudi, le chanteur magnétique, qui murmure à l’oreille des âmes romantiques à l’ère du tout numérique, revient nous enchanter avec "Troie".

Le chanteur français Malik Djoudi pendant les Victoires de la musique, le 14 février 2020. © AFP / Alain JOCARD

Après deux albums à son actif, le premier UN sorti en 2017, le deuxième : Tempéraments en 2019, Malik Djoudi revient avec son troisième album.

Son troisième album est très attendu et arrivera le 24 septembre.

De sa voix androgyne, avec ses textes mélancoliques, et sa pop-électro éthérée, Malik Djoudi est venu combler un vide dans la chanson française depuis son tout premier album « UN » en 2017.

Plutôt discret, Malik Djoudi a longtemps a fait de la musique sans se présenter sous son nom.

On l’a vu au sein des formations pop-rock Moon Pallas, Alan Cock et Kim Tim ou encore à la composition de musique de film, de pub ou génériques TV. Puis, suite à un voyage au Vietnam sur les terres maternelles, quelque chose change, bascule.

L’envie d’écrire, en français c’est comme ça qu’est né « UN ».

Aujourd’hui, il appuie sur nos points sensibles, à travers ses nouveaux titres empreints d’une fraîcheur exaltante, d’une extrême douceur et d’une modernité décapante à la fois tout en cultivant ses singularités, à mi-chemin entre le triste et le dansant.

Un univers qui n’est pas sans rappeler les textures musicales d’Etienne Daho à qui on le compare souvent et avec lequel il a collaboré sur un duo intitulé « À tes côtés », extrait de« Tempéraments »

«Troie » est un album autobiographique et il procure une sensation étrange ! À l’écoute de ses chansons, on a l’impression d’être en connexion avec un vieil ami qui nous ferait ses confidences.

« Montre-moi ton point sensible, je te dirai qui tu aimes » chante Malik…

Ce sentiment d’intimité et de proximité découle d’un véritable travail d’orfèvre, tout en épure comme on peut l’entendre ici sur « Point Sensible » une collaboration avec la jeune rappeuse Lala&Ace, elle aussi en bonne place dans la playlist de France Inter.

Un titre qui nous permet de patienter encore quelques jours avant la sortie de son nouvel album "Troie" où sont aussi annoncés des duos avec Philippe Katerine et Isabelle Adjani, un casting cinq étoiles en somme !

Malik Djoudi en duo avec Lala&Ace dans la playlist de France Inter avec Point Sensible, extrait de l’album Troie de Malik Djoudi disponible le 24 septembre.