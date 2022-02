De son vrai nom, Charline Mignot, la chanteuse et compositrice genevoise revient avec son nouveau single "Le Lac", un titre qui résonne de sa voix puissante, porté par un refrain entêtant qui parle au cœur.

L’artiste Vendredi sur mer vient de faire son apparition dans la playlist de France Inter. Vendredi sur mer, c'est plus précisément une jeune chanteuse et compositrice : Charline Mignot de son vrai nom, experte en sonorités électropop.

Le Lac, son nouveau titre est un petit clin d’œil aux rives du lac Léman de sa Suisse natale où la musique est venue rythmer sa vie depuis sa naissance.

Ses parents mélomanes, lui jouaient notamment du Renaud à fond la caisse le dimanche matin.

Et d’où vient ce nom, Vendredi sur Mer ?

D’un pur hasard ! Vendredi sur mer, c’est l’idée de voyager sans bouger. On se dit: "C’est quoi ce truc?" Et on retient, comme le dit elle-même Charline Mignot.

Passionnée de photo, de mode, et d’écriture, elle a collaboré en 2016 avec le jeune prodige, Lewis Ofman, comme elle, brillant touche-à-tout, qui a par ailleurs aussi travaillé avec Lana Del Rey entre autre. Il a apporté sa touche singulière au titre Une femme à la peau bleue :

Ce morceau a suscité une belle collaboration entre Vendredi Sur Mer et la créatrice de mode Sonia Rykiel lors de la fashion week 2017.

Après un premier album acclamé par la critique, Premiers Emois sorti en 2019, une série de concerts dont un Olympia, Vendredi sur Mer est de retour aujourd’hui avec le titre Le Lac.

Un lieu décidément hautement symbolique, puisque c’est sur les bords du lac du Bourget, à Aix-les-Bains, que son père l’emmenait découvrir les Chemical Brothers et Shaka Ponk, des groupes de scène qui l’ont marquée et donné envie de faire ce métier, qui est tout, sauf un long fleuve tranquille…

Le lac, le nouveau single de Vendredi Sur Mer est déjà en playlist. Extrait de son nouvel album Métamorphose disponible le 18 mars et en concert à l’Élysée Montmartre le 9 avril.