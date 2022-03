Du son frais en perspective pour cet été ! La livraison de Toro vient d'arriver, co-produite avec Polocorp de Polo et Pan, efficace !

Toro - Dust (feat. Cassien) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Toro

Le mystérieux DJ pop parisien Toro, porteur de cornes électro sur le front, revient avec un nouvel EP !

De l’electro-pop rêveuse ! ce titre : Temps suspendu est le fruit d'une nouvelle collaboration entre Toro et son complice Polocorp, membre du duo français Polo & Pan.

Derrière Toro, ce trouve Victor, originaire de l'île de Ré. Le jeune homme baigne depuis son plus jeune âge dans un univers musical, le poussant à 17 ans, à monter son 1er groupe, avant de rejoindre une formation plus rock en tant que claviériste, et de s’essayer à la guitare manouche au sein d’un collectif de Jazz.

Inspiré par la french touch, il se lance dans la création du projet Toro en 2019, avec son ami Oscar. Ensemble ils sortent en décembre 2020, un premier EP éponyme qui cumule plus de 2,7 Millions de streams et dont deux titres ont été synchronisés dans des publicités

Dust que vous venez d’entendre quelques notes et Sound of the jungle que voici :

Mais Oscar finit par quitter le projet peu de temps après la sortie de ce premier EP.

L’année dernière, Toro rencontre Polocorp et ils décident naturellement de collaborer sur un nouveau disque, une invitation au voyage et à la fête, entre rythmiques entraînantes, sonorités estivales, effets psychédéliques et pop mélancolique.

Temps Suspendu par Toro, le premier extrait d'un EP prévu le 13 mai.