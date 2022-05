Jacques et Thomas Dutronc sont sur scène pour une tournée unique, père et fils ont gravé ces précieux moments sur un disque qui sortira en novembre !

Jacques et Thomas Dutronc, chanteur et compositeur, aux Victoires de la musique le 11 février 2022. © / BERTRAND-GUAY

« L’opportuniste » est le premier extrait de l’album live de Jacques et Thomas Dutronc. Les deux monstres sacrés de la scène française reprennent ensemble leurs plus grands tubes respectifs, entre rock, variété française et jazz.

Les Dutronc ont démarré un grand tour de chant à Courbevoie, avant une série de Zénith de France et un grand final prévu le 21 décembre à l'Accor Arena à Paris.

Alors qu'ils rendent également hommage à Françoise Hardy sur scène, ils prolongent le plaisir musical avec un album sobrement intitulé "Dutronc & Dutronc"

Qui a eu l’idée de cette aventure ?

Le fiston !

C’est d’ailleurs un projet qui était resté longtemps en gestation dans un coin de la tête de Thomas Dutronc. Que ce soit sur scène ou en studio, il avait très envie de revisiter ces titres mythiques, de les moderniser tout en conservant cet esprit sixties originel qu’on retrouve par exemple dans le tube de Jacques Dutronc « il est 5h Paris s’éveille "

Il est un peu plus que 5h , bon réveil !

Sur « Dutronc Dutronc », on pourra apprécier des versions électriques inspirées des groupes des années 60 comme les Kinks.

Avec leur tournée, le père et le fils ont l’occasion de passer un moment exceptionnel ensemble et le public aussi . Leur disque permettra de revivre la force de leur lien avec des titres cultes comme "L’opportuniste ». Cette chanson est sortie quelques mois après les évènements de Mai 68, Jacques Dutronc se moque ouvertement des politiciens beaux parleurs. Un demi-siècle plus tard, elle n’a pas pris une ride et s’offre à une toute nouvelle génération à travers ce duo avec son fils.

« L’opportuniste » premier extrait de l’album « Dutronc Dutronc » sortie prévue le 4 novembre 2022 . En attendant ils sont encore à retrouver sur les routes de France, Suisse et Belgique. Pour en savoir plus, c'est par ici