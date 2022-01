Alexia Gredy est une chanteuse à la voix douce et aux textes sensibles. Loin du sérail du milieu artistique qu'elle connaît peu, elle a fait ses premières armes un peu par hasard. La force de son premier mini album sorti en 2017, lui ouvrira les portes d'un univers où elle a toute sa place.

Alexia Gredy - "Drôle d'idée" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel d'Alexia Gredy

Avec sa place en playlist aujourd’hui, on va lui dire qu’on l’aime un peu plus souvent à Alexia Gredy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La jeune chanteuse et musicienne est auteure d’un premier album, 3 ans après L’Habitude, un premier EP prometteur produit entre autre, par Baxter Dury et Geoff Barrow de Portishead, sur lequel elle chantait notamment le remarqué Paradis, qu’elle a enregistré avec le groupe Aline.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après ce succès, la discrète Alexia Gredy, ancienne étudiante en droit, qui se voyait acheteuse d'art, ne s’est pas arrêtée d’écrire. Celle qui rappelle les icônes Françoise Hardy ou Marie Laforêt, qu’elle cite d’ailleurs comme références, a grandi avec Bashung, Souchon, Leonard Cohen et Lucio Battisti, en boucle, dans les oreilles. Elle a pris le temps de polir les textes de son album Hors Saison et d’approfondir son univers poétique et intime, entre expériences vécues et fantasmes, qu’elle dévoile avec pudeur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vertigo, nous enivre et résonne comme un hommage au savant jeu de batterie de Tony Allen sur La Ritournelle de Sébastien Tellier

D’où vient son inspiration ?

Des petites choses simples de la vie qu’elle aime raconter fidèlement pour créer des images.

Et peut-être aussi des malchanceux ! elle a longtemps gardé dans sa chambre, un poster de David Trezeguet, qui avait raté un penalty lors d’une coupe du monde en 2006…

Drôle d’idée ne parle pas de foot, il s'agit bien d'une chanson sur le désir, sur une pulsion, dans un album où jailli amour, désir, plaisir, abandon.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Drôle d’idée extrait de Hors Saison le nouvel album d’Alexia Gredy, disponible le 21 janvier et elle sera le 28 janvier en concert à Paris à La Boule Noire.