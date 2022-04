Mélissa Laveaux, grande voix adulée par bons nombres d'artistes et un large public est de retour avec un disque étonnant, hommage aux figures féminines oubliées de l'histoire, sur une multitude d'ambiances sonores. Un véritable voyage réjouissant pour les sens et l'essence.

L'autrice-compositrice Mélissa Laveaux © AFP / Lionel BONAVENTURE

La chanteuse canadienne Mélissa Laveaux retrace le parcours de grandes femmes de l’Histoire dans son nouvel album

“Lilith” feat Oxmo Puccino, extrait de « Mama Forgot Her Name Was Miracle »

« Maman a oublié que son nom était Miracle ». Le quatrième et nouvel album, de Mélissa Laveaux est un disque engagé, bourré de références et plein de douceur. Un recueil sonore pour la cause féministe dans lequel, elle brosse le portrait de pluiseurs héroïnes historiques oubliées.

La conteuse nous offre 13 titres inspirés par le blues, le folk, la pop et ses origines haïtiennes avec une autre invitée, la chanteuse November Ultra sur le titre Rosewater

De la militante pour l’abolition de l’esclavage Harriet Tubman à la féministe et écrivaine Alice Walker, ce disque est un vibrant hommage éclectique porté par la voix cuivrée et puissante de Mélissa Laveaux qui met en lumière de véritables guerrières comme l’impitoyable Ching Shih, ( prononcer Ching Shaï) femme pirate qui terrorisa les mers de Chine au début du XIXᵉ siècle

Ching Shih que vous venez de découvrir, était à 25 ans, à la tête d’une flotte d’une centaines de bateaux et d’un escadron d’une dizaine de milliers d’hommes.

Qu’est ce qui fait la particularité de cet hommage ?

Sans hésiter, l’interprétation hautement spirituelle de Mélissa Laveaux.

Dans chacune de ses chansons, elle nous fait ressentir l'émotion et le parcours de la femme à qui elle dédie ses paroles et sa musique aux mélodies poétiques. La prêtresse parvient à ressusciter l’âme de ses grandes héroïnes à travers des berceuses pour adultes dont elle a le secret. Elle aimerait d’ailleurs que sa musique soit une forme d’exorcisme. Nul doute qu’elle agit d'emblée comme un exutoire salutaire. Voici « Jackie » en référence à la chanteuse afro-américaine de soul/r&b, Jackie Shane, une des premières icônes transgenres dans les années 1960 aux États-Unis, décédée en 2019.

« Jackie » extrait de « Mama Forgot Her Name Was Miracle » le nouvel album de Mélissa Laveaux.

