Après la bûche, pendant le chapon, pour faire votre cardio ou vous défouler sur la piste de danse, voici la sélection des cinq albums français de l'année pour France Inter, à mettre dans toutes les bonnes oreilles !

Portrait du Feu! Chatterton © Antoine Henault

Voici le best of de la playlist des disques de l’année pour France Inter. Et on commence tout de suite avec tout ce qui brûle !

Feu ! Chatterton qui confirme la poursuite de son odyssée moderne empreinte d’humour et d’ironie avec Palais d’Argile, dernier album en date, tableau critique d’un Monde Nouveau obsédé par le progrès, sur fond d’un son, cyber-rock hybride limite post-apocalyptique, assurément visionnaire et punk.

On reste dans l’incandescence !

Eh oui, le feu sa brûle et l’eau sa mouille comme chacun sait, mais Juliette Armanet, elle, a inventé le concept de Brûler le feu, pas banal ! même le célèbre journaliste scientifique, Michel Chevalet n’en revient toujours pas !

Après le succès de son premier album Petite Amie, Juliette Armanet a entamé le second chapitre de son aventure musicale avec Le Dernier Jour du Disco, qui marque son retour tant attendu. Avant de brûler les planches des salles de concerts françaises, elle a mis en cendre le studio 104 de la maison de la radio et de la musique il n’y a pas si longtemps.

On change d’univers !

On se retrouve à présent dans l’imaginaire cinématographique, mélodique et poétique crée par le duo rock The Limiñanas et le dj producteur Laurent Garnier. Les voici lors de leur passage en concert sur France Inter

Saul Extrait de l’album De Pelicula sélection album français de l’année sur France Inter

On continue avec une artiste qui nous enchantée dès la sortie du premier confinement !

Avec un album beau comme un Cœur ; un mot disséminé dans toutes les chansons, lumineuses comme des boules à facettes. C’est Clara et les chics titres!

Avec Le Reste Clara Luciani parle de rupture amoureuse sans tomber dans le pathos. Couvrir 2021 de paillettes c’est l’objectif, atteint, de Clara Luciani.

Et on termine avec ?

De la civilisation du nom du nouvel album de rap, conscient et engagé, d’Orelsan, qui bat des records d’audience depuis sa sortie le 19 novembre.

On a commencé par le feu et on termine avec « L’odeur de l’essence », le titre flamboyant d’Orelsan qui dresse un portrait acide de notre société actuelle. La boucle est bouclée.

Voilà pour le best of de la playlist des 5 albums français de l’année pour France Inter.

Rendez-vous demain avec Matthieu Conquet pour découvrir les 5 albums de la sélection internationale.