Pilier de la chanson française, Lavilliers fait partie de ceux qui partent pour mieux comprendre notre monde et se connaître soi-même. Son nouveau single « le cœur du monde » en est une nouvelle illustration.

L’auteur-compositeur-interprète Bernard Lavilliers, en concert à la salle Pleyel le 5 octobre 2018 à Paris. © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

On the road again, again…

Le grand retour de l’artiste qui a écrit l’un des plus beaux refrains de la chanson française en 1986 dans sa chanson « Noir et Blanc », son premier tube !

BOB 1 « Noir et Blanc » 3’33 - 3’59 VERSION LIVE EDIT DE 2005 si possible

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Po na ba mboka nionso pe na pikolo nionso » comme le chante si bien en lingala, avec Lavilliers, l’artiste congolais : Nzongo Soul!

J’en ai des frissons ! Pour moi, Bernard Lavilliers, c’est le taulier !

Rockeur engagé contre toute forme d’oppression, combattant aux textes incisifs, c’est un artiste pluridisciplinaire aux références diverses et extrêmement variées. Un grand voyageur et initiateur du métissage de la chanson française à d'autres genres. Bernard Lavilliers a toujours pour mentor, Léo Ferré qui lui a transmis l’amour de la poésie et des mots, jusqu’à la rage, la passion !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le retour de Bernard Lavilliers, quatre ans après son album « Cinq minutes au Paradis », ça aussi, c’est extra !

Parti s’exiler en Argentine en 2019 pour écrire son nouveau disque, il nous réserve un répertoire de chansons poétiques, inspirées de son introspection personnelle et de son journal de bord, Bernard Lavilliers nous donne également rendez-vous à L’Olympia pour quatre concerts exceptionnels du 16 au 19 juin 2022.

Il vient de dévoiler « Le cœur du monde » qui témoigne de notre monde en pleine mutation, le drame des guerres, les violences de l’économie, les menaces qui pèsent, mais la voix lucide et réconfortante de Bernard Lavilliers reste emplie d’espoir, de résistance et de fraternité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Le cœur du monde » est déjà dans la playlist et nouvel album de Lavilliers est à découvrir le 12 novembre prochain