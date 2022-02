Kae Tempest ou le retour apaisé et serein d'une grande voix des scènes spoken word et théâtrale anglophones. Iel chante "More pressure", et ça fait un bien fou.

Kae Tempest - More Pressure (feat. Kevin Abstract) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Kae Tempest

Kae Tempest est de retour avec un nouveau titre Salt Coast

C’est "la voix unique de notre époque" selon The New York Times. Tempest a commencé à rapper à 16 ans avant de commencer à écrire du théâtre pour la Royal Shakespeare Compagnie, puis un roman. L’interprète qui "slame" comme personne sur le vers shakespearien a reçu le prestigieux prix Ted Hughes en 2013 pour son recueil de poésie intitulé Brand New Ancients dont voici un extrait.

Kate Tempest est devenu.e Kae Tempest, et a récemment annoncé sa non-binarité.

Kae se prononce comme la lettre K en anglais et porte une forte dimension symbolique et poétique : K est un vieux mot anglais qui signifie « oiseau geai », les geais sont associés à la communication, la curiosité, l’adaptation à de nouvelles situations et le courage ! À 35 ans, Tempest originaire de la banlieue londonienne est fasciné.e par les mots depuis son plus jeune âge.

Ce questionnement sur sa sexualité et son genre a-t-il eu une incidence sur son art ?

Une incidence fondamentale. Puisque ça l’a libérée !

Kae Tempest a longtemps lutté pour s’accepter telle qu’elle est et non comme elle pensait que les autres voulaient qu’elle soit, de peur d’être rejetée, et nous dit :

"J’ai aimé Kate. Mais je commence un processus et j’espère que vous viendrez avec moi…"

Après le succès de Everybody Down en 2014, une fable moderne qui parle de tragédie et de rédemption, Kae Tempest a enregistré Let Them Eat Chaos, un album sorti en 2016.

Aujourd’hui, Kae Tempest retrouve son collaborateur et ami Dan Carey ainsi que le producteur exécutif Rick Rubin sur son nouvel album The Line is a Curve. attendu le 8 avril. La talentueuse chanteuse Lianne La Havas fait partie des invités, comme le rappeur texan du groupe Brockhampton, Kevin Abstract sur le titre More Pressure.

Salt Coast nouveau single de Kae Tempest featuring Kevin Absract déjà disponible et en playlist.