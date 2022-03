"A Bit of Previous" est le dixième album studio de Belle et Sebastian et leur premier album en sept ans. Il y est question du temps qui passe, de survie et de réincarnation. Un disque aux accents quasi rédempteur, plein de bonnes vibrations, avec Unnecessary drama, drame inutile, à faire passer.

Les Belle and Sebastian sont de retour avec leur dixième album !

Un disque porté par le premier single Unnecessary Drama », extrait de A Bit Of Previous, le nouvel album d’un groupe né en 1996, en Ecosse et qui tire son nom d'un livre pour enfants, écrit par la française Cécile Aubry, Belle et Sébastien.

Cet album qui arrive sept ans après le précédent, a entièrement été enregistré dans leur ville natale, Glasgow. Ils ont autoproduit ce disque, et composé des mélodies qui ne quitteront pas votre esprit, avec des paroles qui vont vous faire sourire, réfléchir et vous rendre mélancoliques par moment.

Ce groupe qui vieillit avec grâce et émerge comme une source inépuisable d'énergie et de réinvention a choisi des arrangements ludiques comme on peut l’entendre sur Young and stupid avec ce violon chantant.

Young And Stupid est un titre rock acoustique qui se mêle à merveille aux paroles ironiques face au passage inéluctable du temps. Le titre de l'album fait référence au concept de réincarnation.

« Il y a une croyance fermement ancrée dans le bouddhisme selon laquelle nous sommes nés tant de fois et sous tant de formes que si nous regardons autour de nous, nous sommes obligés de voir une personne qui a été notre mère dans une vie antérieure. Et nous sommes entourés de gens qui ont été nos enfants. Si nous avions vraiment cela dans nos esprits et dans nos cœurs, nous abandonnerions les préjugés que nous avions : notre attitude envers les étrangers changerait catégoriquement » confie Murdoch, co-leader du groupe

Comment est né cet album ?

Comme une nécessité pandémique. Devoir abandonner les projets d'enregistrement prévus en Californie au printemps 2019 est devenu un changement de rythme rafraîchissant.

Il a permis de longues promenades dans les rues et les parcs de Glasgow. Le groupe a transformé sa salle de répétitions en un studio de fortune.

D’où ressort une gravité sous-jacente, soutenue par une chorale dans If They’re Shooting At You, qui se lit comme une ode poignante au défi et à la survie.

L’album est également parsemé de gros moments pop euphorisants comme dans "Unnecessary Drama" un morceau revigorant grâce à sa cacophonie de riffs saturés et son harmonica bourdonnant qui frise le déséquilibre.

Unnecessary Drama de Belle and Sebastian déjà disponible, l’album A Bit Of Previous, sortira le 6 mai