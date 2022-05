À l'occasion de la sortie de la première compilation du collectif français de danseurs Walk in Paris, on retrouve les deux fines fleur du rap actuel, Chilla & Nemir, dans un duo plein de douceur intitulé "Sacrifices"

La rappeuse Chilla et le rappeur Nemir © Capture d'écran du site officiel de Chilla - Koria

Le collectif de danseurs Walk In Paris se met à la musique et sort "Sacrifices" interprété par Chilla & Nemir, la fine fleur du rap français actuel. Un titre extrait d'une compilation intitulée Walk tape vol. 1.

Chilla, la chanteuse, rappeuse franco-malgache a un album à son actif, elle a été repérée par Bigflo et Oli et elle est réputée pour ses textes engagés et la qualité de ses freestyles, Chilla a notamment collaboré avec les rappeurs Kery James et Fianso

Némir, quant à lui est un rappeur et chanteur originaire de Perpignan qui s’est notamment fait remarquer lors des premières parties qu’il a assuré pendant la tournée « Racine carrée » de Stromae, auteur lui aussi d’un premier album, on le retrouve dans des collaborations avec des rappeurs de premier plan, comme Gringe Nekfeu ou Youssoupha .

Leur duo « Sacrifices » est extrait de la compilation « Walk tape vol. 1 », initiée par le danseur Léo Walk et son collectif.

En avril dernier il nous offrait déjà le titre poétique « Votre cœur d'enfant », accompagné d'un clip en noir et blanc avec le danseur Pierre Lamour pour une ondulation aérienne, dans les rues d'une ville plongée dans le silence

Leo Walk est un jeune danseur talentueux de 27 ans, spécialisé dans le breakdance et la danse contemporaine, ses chorégraphies et performances lui ont valu d’être sollicité de toute part.

Curieux et sans limite, il se lance aujourd’hui pour la première fois dans la musique, avec le soutien du label indépendant Microqlima et du producteur Crayon.

Cette compilation réunira de nombreux artistes comme la nouvelle génération de la scène pop incarnée par Anna Majidson, ou la révélation rap Sopico, et quelques surprises comme la participation de la comédienne Axelle Lafont. En attendant la sortie de Walk in paris Vol 1 mi -juin, voici « Sacrifices » :

« Sacrifices » déjà disponible extrait de Walk In Paris Vol 1, la compilation sera disponible le 17 juin