Aussi talentueuse que douée, la chanteuse et musicienne November Ultra est une véritable révélation, c'est la saison qu'on attendait pour réchauffer nos cœurs!

La chanteuse et musicienne November Ultra © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de November Ultra

Aujourd’hui, coup de projecteur sur la charismatique November Ultra.

La chanteuse hispano-française, ancienne membre du trio parisien Agua Roja, s’est lancée dans une aventure en solo avec son premier EP Money please be soft & tender dont est extrait Soft & tender, vertigineuse de douceur.

November Ultra qui se fait également appeler Nova, doit son pseudo à sa date de naissance, un 7 Novembre. Sa voix de rossignol, son univers pop r&b, et son répertoire intime sur des thèmes universels, en font la révélation du moment. Dans « Miel », qu’elle a écrit une semaine avant ses 30 ans, elle parle du choix de ne pas avoir d'enfant au sein d'une relation parce que ce n'est pas le bon timing, pour l'un ou l'autre.

November, ultra douée, collabore par ailleurs avec d’autres artistes comme Terrenoire, Jaden Smith ( le fils de will smith), ou encore le dj Kungs comme topliner, c’est-à-dire comme tête chercheuse de bonnes mélodies.

Où puise-t-elle son inspiration pour fabriquer les siennes ?

Dans la folk, le R’n’B’, les comédies musicales et la copla espagnole qu’elle écoute mais aussi le chant des oiseaux qu’elle enregistre et glisse dans ses chansons, les ronronnements de son chat, et les grincements de son lit.

Dans sa nouvelle chanson, Le manège elle raconte une histoire d’amour sans fin, c’est doux, mélancolique et forcément, ça vous fait tourner la tête.

Le manège le nouveau single de November Ultra, déjà en playlist

Aline et elle sera demain au studio 104 de la maison de la radio et de la musique pour le festival Hyper Week-end.