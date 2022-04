Summer of 42, dont la b.o signée par Michel Legrand passe par les doigts experts du magicien de Gonzo. Si la mélodie est reconnaissable parmi mille, le morceau inspire la modernité, et respecte sa délicatesse originelle. Rdv avec l'album "Legrand (Re) Imagined" pour en prendre toute la mesure.

Le pianiste Gonzales publie une version personnelle de la B.O d’un film culte , composée par Michel Legrand

Le canadien Chilly Gonzales, compositeur aussi talentueux qu’excentrique, nous offre sa réinterprétation de Summer of 42 , film americain, réalisé en 1971, par Robert Mulligan, et oscarisé l’année suivante pour la meilleure musique de film signée Michel Legrand. Cette reprise est extraite de Legrand (Re)Imagined, album hommage auquel participent d’autres grands pianistes contemporains.

Pas surprenant d’y retrouver Chilly Gonzales. Le virtuose est un génie de la reprise, en voici une autre preuve :

Foule Sentimentale de Souchon revisité avec classe par Gonzales . C’est aussi un auteur-compositeur interprête original qui collabore avec Jarvis Cocker, Feist, Drake pour ne citer qu’eux.Gonzales est par ailleurs excellent rappeur.

C’est toujours une expérience puissante, de l’écouter et de le voir jouer comme ici, vêtu de ses pantoufles et d'un peignoir. Maestro du contre-pied permanent, sans fausses notes.

Qu’est ce qui rapproche Michel Legrand et Gonzales ?

Ils partagent une même vision de la musique qui fait tomber les barrières entre les styles. Autre point commun, la transmission et l’enseignement : Legrand légende de la musique, trois fois oscarisé, a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective; Gonzales suit ses traces, il a remporté un Grammy pour sa collaboration sur le meilleur album de l'année de Daft Punk et il a récemment inauguré sa propre école de musique : The Gonzervatory.

Pour Summer of 42, l’artiste a travaillé l’original en profondeur pour livrer une version sensible et personnelle tout en conservant l’intensité originelle du morceau.

Summer of 42, premier morceau extrait du disque Legrand (Re)Imagined dont nous découvrirons un single toutes les trois semaines, jusqu’à la sortie intégrale de l’album le 28 octobre prochain.