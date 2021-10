Le single "Easy on me" marque le grand retour d'Adèle après 6 longues années d'absence. Un temps nécéssaire qui lui a permis de se recentrer sur elle et qui n'a rien entamé à son immense talent et à son incroyable voix.

L'auteure-compositrice-interprète Adele © Getty / Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank

Tout le monde parle de sa transformation physique extraordinaire depuis qu’elle s’est délestée de 45 petits kilos superflus, mais c’est bien de son retour en musique dont il est question aujourd’hui, car dans ce domaine, la chanteuse britannique de 33 ans aux 15 grammy awards, pèse toujours autant depuis le début de sa carrière, faite de tubes !

« Right as the rain » extrait de « 19 » l’âge d’Adèle lors de la sortie de son premier album qui a rafflé de nombreuses récompenses en 2008, un album qui a vu le jour suite à un projet de classe posté par un de ses amis sur Myspace ; l’ancêtre de facebook. Le succès fût tel, qu’il a suscité l'intérêt de son futur label avec qui elle a signé son premier contrat à 17 ans !

Ses prouesses vocales et son talent d'écriture, à un si jeune âge, ont fait d’elle l’une des artistes internationales les plus respectées et inspirantes de sa génération.

En 2011, Adèle sort son 2ème album intitulé « 21 » qui se vend à plus de 31 millions d’exemplaires. C’est l'album le plus vendu dans le monde cette année là, avec lequel elle remporte six Grammy Awards.

Elle interprète la chanson du film Skyfall qui lui permet de remporter dans la catégorie Meilleure chanson originale un Golden Globe et un Oscar.

Sa technique vocale exceptionnelle, son style musical, qu’elle décrit comme de la « soul de cœur brisé », sa grâce, sa générosité et la proximité qu'elle entretient avec son public font d'elle, la Lady di de la musique!

En 2015, Adèle dévoile « Hello » extrait de son troisième album « 25 », avec un clip réalisé par Xavier Dolan, qui explose encore un record en passant le cap du milliard de vues sur YouTube.

Adèle revient dans les bacs aujourd’hui après 6 ans d’absence, et nous montre qu’elle n’a rien perdu de sa voix spectrale avec "Easy On Me", extrait d’un quatrième album à sortir en Novembre. Les rumeurs parle d'un opus qui serait produit par l'excellent Raphaël Saadiq, connu pour son travail pour Whitney Houston, Solange ou Lionel Ritchie.

Une source a rapporté au Sun qu'Adele est « une fan de Raphael depuis qu'elle est adolescente et elle adore son répertoire ». Patience, toute la vérité sur les détails du nouvel album d'Adèle éclatera très bientôt au grand jour!

« Easy on me » le nouveau single d’Adèle est déjà en playlist de France Inter.