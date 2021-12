Après une pratique assidue du piano et de la guitare, des débuts dans les clubs de jazz parisiens encore enfumés, Jamie Cullum s'impose très tôt sur la scène jazz et pop. Il est de retour avec une étonnante collection de chansons de Noël "The pianoman at Christmas, the complete edition"

Jamie Cullum, auteur-compositeur, pianiste et chanteur, au Théâtre royal le 2 décembre 2021 à Madrid, Espagne. © Getty / Beatriz Velasco

Deux CD signés du compositeur, auteur et interprète britannique Jamie Cullum, révélé en 1999 à 19 ans à peine, avec son premier album. Un Grammy, deux Golden Globe plus tard, Jamie Cullum devient le plus célèbre jazzman anglais avec 10 millions d’albums vendus à travers le monde.

Sur son double album, on retrouve, de prestigieux invités comme le regretté Michel Legrand et des reprises des grands classiques de Noël.

Quelle est la particularité de Jamie Cullum ?

Une voix légèrement voilée à la Chet Baker. Jamie Cullum se distingue en introduisant un soupçon de pop dans son piano, Twenty something assiège les oreilles de la planète en 2003, avec plus de deux millions d'exemplaires vendus porté notamment par sa reprise de Frontin’ de Pharell Williams.

Rebelotte en 2005, son disque Catching Tales s'arrache avec l’imparable Get Your Way.

En 2009, il nous subjugue avec sa sublime reprise du tube de Rihanna :

Sir Cullum est aujourd’hui de retour pour apporter encore plus de magie à Noël avec la sortie de l'édition complète de The Pianoman At Christmas incluant 13 nouvelles chansons de Noël ; 2 chansons inédites et 11 reprises.

Jingle Bells extrait de The Pianoman At Christmas The Complete Edition de Jamie Cullum.