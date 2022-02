Vald revient avec un disque qui s'apparente à une sorte de bilan de ses dix ans de parcours dans le rap. Celui que l'on prenait au second degré suite à ses premiers succès avec "Bonjour" notamment, montre qu'il a tout du rappeur conscient et lucide sur sa génération et le monde qui l'entoure.

Le rappeur, producteur et parolier Vald © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Le rappeur Vald de retour avec un nouvel album.

Valentin Le Duc de son vrai nom, bientôt 30 ans propose un opus introspectif et donne le ton dès l’introduction de son quatrième album V, entre provocations et vécu.

Dans Pandémie, le rappeur d’Aulnay-Sous-Bois se compare à la crise sanitaire sauf que c’est son style incisif, plein d’ironie qui est contagieux et qui en inspire plus d’un ! Sur son nouvel album, dont les instrus pop-électro sont principalement produites par Seezy, son beatmaker attitré, on retrouve de prestigieux invités comme Orelsan et le rappeur Belge Hamza entre autres.

Qu’est-ce qui le distingue des autres rappeurs ? Son signe particulier ?

Ses différentes techniques qu’il dévoile tout au long de son nouveau disque. Tant dans la multitude de flows qu’il possède, que dans l'écriture basée sur une grande diversité de thématiques, où il rappe avec humour, les déboires d’une génération désabusée sur un ton désenchanté.

Sur un nouvel album, l’un de ses nouveaux titres, il évoque le processus marketing et la pression derrière sa musique et son succès.

Eh oui ça demande un travail acharné et ça coûte un pognon de dingue de faire partie des premiers rappeurs français ! et le succès commercial est au rendez-vous, l’album de Vald a été certifié disque d’or avec 50 000 exemplaires vendus – en seulement trois jours. Vald est aux antipodes de l’image du trublion du rap qu’on lui a collé à ses débuts, il est à prendre très au sérieux comme le prouve sa chanson, Laisse Tomber.

Laisse tomber extrait de V le nouvel album de Vald en playlist

Il sera notamment présent cet été aux Francofolies de la Rochelle, à l’Europavox de Clermont-Ferrand mais aussi à Lollapalooza avant d’entamer une tournée dans l’Hexagone, prévue à partir d’octobre 2022 avec une date à l’Accord Hotel de Paris prévue le 12 novembre.