Cypress Hill, pilier du rap américain qui a marqué trente quatre ans d'histoire, revient avec un nouvel album aux punchlines toujours aussi incisives et engagées. Le beat n'est pas en reste, soutenu par des samples nostalgiques qui rappellent leur signature unique.

Le rappeur Sen Dog de Cypress Hill © Getty / Scott Dudelson

Le célèbre groupe de rap américain Cypress Hill est de retour avec un nouvel album

https://open.spotify.com/track/0knsXE88vg50N7oQOJK6XC?si=49f7b25e864141bb

Cypress Hill, avec « Champion Sound » extrait de « Back in Black » leur nouvel album.

Ce sont vraiment eux les champions du son, et depuis plus de 30 ans après leur début.

C’est le premier groupe de hip hop latino-américain certifié Platine avec plus de vingt millions de disques écoulés à travers le monde.

Est-ce que cet album est un retour aux sources ?

Oui « Back in Black » qui n’a rien à voir avec l’album d’ACDC qui porte même titre, revient sur les racines qui ont rendu Cypress Hill si singuliers et populaires.

Un phrasé incisif, un rap empreint de rock psychédélique et de sons exotiques, parfois étranges, qui vous donnent l’illusion d’être sous l’emprise de substances illicites, alors que vous êtes en pleine possession de vos moyens !

Une recette efficace née au début des années 90

BOB 2 « How I could just kill a man » de 2’45 à 2’55

https://open.spotify.com/track/6l4wMAXzI8RxIysQMYZY0w?si=5bfeac130681435a

1er tube extrait de leur premier album en 1991. Peu de temps après, ils marquent l’histoire du hip hop avec un morceau qui rend vraiment fou !

BOB 3 “Insane in the brain” de 0’33 à 0’55

https://open.spotify.com/track/1oTHteQbmJw15rPxPVXUTv?si=5995c2832ed54a14

Irrésistible et culte :« Insane in the brain ».

« Nous étions des rappeurs fiers à l’époque et nous avons tout traversé. Nous sommes fiers de faire partie de l’industrie du hip-hop. » a récemment confié B Real, mc du groupe.

Avec « Back in Black », le groupe se montre toujours aussi fort et percutant.

Leur chanson « Bye Bye » avec le rappeur de Las Végas Dizzy Wright, est une déclaration sombre, qui leur permet de critiquer la politique d’aujourd’hui.

« Le gouvernement nous berce dans un monde de rêve, essaye de nous aveugler de la séparation qu’il a créée, de nous endormir pendant qu’il fait ce qu’il veut. » a ajouté B Real.

Voici « Bye Bye »

BOB 4 « Bye Bye » en entier

https://youtu.be/NL6V4PCcLkk

« Bye Bye » avec Dizzy Wright extrait du nouvel album de Cypress Hill « Back in Black » déjà disponible