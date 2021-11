Mac Miller était un véritable génie du rap américain. Décédé en 2018 peu après la sortie de son cinquième et dernier album "Swimming", il a su montrer en très peu de temps, une partie de immense talent. "Yeah", issu de la réédition de son album "Faces" sorti en 2014 vient de sortir à titre posthume.

Le rappeur et producteur Mac Miller © Getty / FilmMagic for Okeechobee

Un artiste surdoué et précoce : Mac Miller, qui ne va pas vous laisser indifférents.

Self care, extrait de l’album Swimming, cinquième et dernier album de Mac Miller, sorti en 2018, 1 mois avant sa mort des suites d’une overdose, à l’âge de 26 ans. Un décès intervenu quelques mois après la fin de sa relation, très médiatisée, avec la chanteuse Ariana Grande, qui a été une de ses sources d’inspiration. Originaire de Pennsylvanie, il n’a que 15 ans quand il sort sa première mixtape.

Mac Miller était l’un des meilleurs mc de sa génération.

Qu’avait-il de si spécial ?

À 26 ans, les mots et le flow de Mac Miller sonnaient comme ceux d’un artiste deux fois plus âgé. Ses chansons comportaient un son minimaliste avec un rythme puissant rappelant les prémices du rap. Le voici dans une session live acoustique avec What’s the use

Invité lors du show nocturne de Stephen Colbert à la tv américaine, accompagné par Jon Batiste, le pianiste compositeur de la B.O du film d’animation Pixar Soul, Mac Miller avait mis le feu

En 2011, son premier album Blue Slide Park, était le premier album à atteindre la première place du top des meilleures ventes d’albums aux Etats-Unis, depuis 1995 !

Yeah le titre posthume de Mac Miller vient de sortir, aux paroles tristement ironiques, « Suis-je en vie ? ouais ouais ouais »

Yeah extrait de la réédition de Faces, l’album de Mac Miller (sorti en 2014) est en playlist sur France Inter.