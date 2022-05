Ils avaient déjà atteint les sommets avec les orchestrations d'orfèvre des producteurs-musiciens : Ari Balouzian et Ryan Hope, et la voix renversante de Jacob Lusk sur leurs 2 premiers EP acclamés. Mais ils n'en finissent plus de nous éblouïr.

Le chanteur du trio Gabriels, Jacob Lusk © / Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gabriels, le trio Californien est de retour avec un nouveau single soul

« One and only », c’est pour le moins la façon dont on pourrait qualifier la voix exceptionnelle de Jacob Lusk, le chanteur du groupe Gabriels, dont font également partie les deux producteurs-musiciens - Ari Balouzian et Ryan Hope.

Ensemble depuis 2016, ils nous plongent instantanément dans la soul des années 60, celle qui vibrait dans les studios des maisons de disques Stax ou Motown.

« One and only », est le nouveau single extrait de leur futur album.

Jacob Lusk qui dirige par ailleurs, une chorale soul vintage sous influence gospel et blues peut se permettre de remonter le temps, comme ici avec le sublime « Bloodline »

La voix renversante de Jacob et cette section de violon auraient pu se retrouver dans la Bande Originale d’un film comme Autant en emporte le vent ou Twelve years of slave. Chanter la détresse pendant les périodes sombres, tout en y apportant de l’espoir est un art. En parlant de traverser les époques, découvrez comment l’excellent dj et producteur Kerry Chandler s’est emparé du premier tube de Gabriels, « Love and hate in a different time »

Qu’est-ce qui rend leur musique si singulière ?

Ils font un son qui rebondit dans le passé tout en étant tourné vers l'avenir, Gabriels c’est une proposition tout à fait unique, et pourtant leur histoire a à peine tourné ses premières pages puisqu’ils n’ont que deux EP à leur actif ; Love & Hate In A Different Time et Bloodline qui ont été acclamés par la critique.

Leur nouveau titre évoque les relations qui sont construites sur un lien traumatique. Autant vous pouvez aimer quelqu'un et vouloir vous entraider, en fin de compte le changement et la paix viennent de l'intérieur et le seul qui peut vous sauver, est vous-même.

“One and only” le nouveau titre de Gabriels, déjà disponible et en playlist