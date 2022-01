Beirut n'aura plus aucun secret pour vous avec cette compilation inédite qui retrace le parcours musical d'un des groupes les plus créatifs de ces 10 dernières années, mené par son leader, l'ingénieux Zach Condon.

Zach Condon compositeur, musicien et chanteur, leader du groupe Beirut. © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Beirut a annoncé un nouveau double album qui compile de morceaux inédits, de premières œuvres, de EP et de faces B. La collection s'appelle Artifacts et elle arrive le 28 janvier en digital. En voici un avant-goût :

Sa légende commence une nuit terrible d’insomnie à l’âge de 11 ans. Le musicien et chanteur Zach Condon, tête pensante de Beirut, tue cette nuit blanche en bricolant de la musique avec le matériel laissé par son frère aîné. Un enregistreur à cassette analogique 4 pistes avec quelques instructions rudimentaires sur son fonctionnement, des mixtapes de hip-hop, de la musique minimale allemande, vont changer sa vie, ses nuits !

Beirut se met à enregistrer des petits airs avec une trompette (qui deviendra omniprésente dans son travail), une boîte à rythmes, un synthétiseur et la guitare acoustique de son père. Puis, un piano a été installé dans la maison, et d'autres instruments ont suivi.

Et il n'a jamais retrouvé le sommeil ! Au contraire, il était comme possédé, et ça a continué comme ça, avec d'innombrables albums secrets, remplis de styles musicaux variés et de noms de villes comme Nantes, Santa Fé ou Gibraltar

A 17 ans, à force de créer sans discontinuer, il est convaincu qu’il est temps de se frotter à la scène. Ce sont tous ces souvenirs qu’il raconte.

Comment a-t-il fait ses choix ?

So slowly comme il le dit dans sa chanson…

Concrètement, il a d’abord fouillé dans ses disques durs et ce qui a commencé comme une recherche de quelques morceaux inédits de ses années d'enregistrement s'est rapidement transformé en un disque supplémentaire de son passé.

Artifacts est un double album bien fourni sur lequel on découvre Fisher Island Sound une chanson qu’il a écrite lors d'un séjour dans l'ancien cottage familial du membre du groupe Ben Lanz, sur la côte du Connecticut. Mais ça a pris des années avant qu’il enregistre des versions satisfaisantes avec le groupe à Brooklyn, voici le résultat aujourd’hui :

Fisher Island Sound, extrait de Artifacts disponible en digital le 28 janvier et en physique le 4 mars sur le label Pompeii Records.