La Waxidermie est un art sonore particulier que pratique depuis de nombreuses années, le bassiste et contrebassiste The Waidermist révélé il y a 7 ans avec un premier disque. Il récidive aujourd'hui entouré d'invités venus du monde entier, comme l'évoque "Tribe" le titre de son nouvel album

Portrait de l'artiste The Waxidermist © Antoine Monégier du Sorbier

Un artiste nommé The Waxidermist pour une promenade hip-hop avec de nombreux invités ce matin

Le bassiste et beatmaker français The Waxidermist maîtrise ses lignes de basse et contrebasse, aux étoffes de flûtes, claviers, percussions, guitare et violoncelle. Chaque galette fait un ricochet et revient des quatre coins du monde sur sa table de mixage pour tisser la bande son d’un road trip imaginaire. The Waxidermist s’est donné pour mission d’inviter chaque auditeur à rencontrer sa tribe, sa tribu.

The Waxidermist n’a aucun lien avec un taxidermiste ?

Aucun ! c’est juste un jeu de mots !

The Waxidermist est un alchimiste sonore qui travaille essentiellement à partir d’une base hip-hop, soul, et jazz. Il compose sa musique en partant de bouts de notes oubliés, collectés, découpés et pliés par ses soins mais point d’animaux décédés et empaillés ici !

Les histoires de son nouvel album sont contées par des artistes vivants autour du globe ! Les américains représentés par les Mc’s RacecaR & DistantStarr,

La France avec la chanteuse Elodie Rama,

Les Pays-Bas sont aussi dans la place, avec l’étonnante rappeuse Starrlight,

Sans oublier le Japon avec le rappeur Ta-Ti.

Le périple de Waxidermist rayonne dans le monde entier, et il n’y a rien de plus « Beautiful »

« Beautiful » extrait de Tribe nouvel album déjà disponible