Quand Cougar invite le Boss en studio pour enregistrer trois duos inédits, tous les fans de rock s'enjaillent! Les deux rockeurs "born in the usa" se répondent sur le fiévreux "Wasted days"

John Mellencamp et Bruce Springsteen en concert au Beacon Theatre le 9 décembre 2019 à New York. © Getty / Kevin Mazur pour The Rainforest Fund

John Mellencamp & Bruce Springsteen font leur entrée dans la playlist avec un single évocateur, « Wasted Days » les jours perdus...

C'est le duo le plus attendu des fans de rock en ce moment, ils se sont réunis autour d’une chanson, écrite et produite par John Mellencamp, guitariste, chanteur, acteur, compositeur, réalisateur et artiste-peintre originaire de l’indiana aux usa, très grosse pointure du rock au usa, peu connu en France. Surnommé «cougar » et notamment réputé pour avoir conçu quelques classiques dès le début des années 80, comme « Pink Houses »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un excellent mélange de vérité et de critique d'un rêve américain légèrement écorché, livré avec empathie et de espoir malgré tout .

Histoire de vous rafraîchir la mémoire si vous n’êtes pas encore bien réveillés, Bruce Springsteen, c’est l’homme que l’on nomme « The Boss » né où déjà ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Born in the U.S.A., véritable hymne dénonçant la Guerre du Viêt Nam et une Amérique déçue par Ronald Reagan, immense tube sorti en 84 extrait du septième album de Bruce Springsteen

Dans « Wasted days », ils se demandent :

combien de jours ont été perdus en vain ? Qui compte les années qu’il nous restent ? Combien de minutes nous reste-t-il ? »

Complices de longue date, Springsteen et Mellencamp ont déjà partagé les mêmes scènes. Dans le prochain album de Mellencamp, qui a invité Springsteen, et qu’il considère comme son grand frère, on les retrouvera ensemble sur trois titres. Une nouvelle collaboration qui s’est décidé lors de la dernière cérémonie des grammys et qui s’est bien très passée comme le raconte le Boss :

J’aime beaucoup John. C’est un grand auteur-compositeur. Je suis devenu très proche de lui et je me suis beaucoup amusé en sa compagnie » .

Le plaisir se ressent quant on découvre le clip, qui a été tourné sur le domaine de Bruce à Colt Necks, dans son ranch, réalisé par son fidèle collaborateur, Thom Zimny.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

“Wasted days”, le nouveau single de Mellencamp et Springsteen en playlist sur FI, merci Aline et à la semaine prochaine