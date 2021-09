Ils ont de nombreux points communs, passionnés de mots, d'images, de musique classique et de "Love on the beat".

Alex Beaupain accompagné par l'Orchestre Philarmonique de Radio France réinterprète "Love on the Beat" de Serge Gainsbourg © Radio France / Christophe Abramowitz

Alex Beaupain, chanteur, pianiste, compositeur de musiques de films, a de nombreux points communs avec Gainsbourg.

Il trouve le courage ou l'impudeur de donner des reflets et du relief à des émotions qui relèvent de l’intime.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« À travers », extrait de son deuxième album « 33 tours » sorti en 2008, année de sa consécration, où il reçoit un César pour la musique du film « Les Chansons d'Amour », de Christophe Honoré, à cette époque, Alex Beaupain avait envie d’écrire des chansons sexuelles, sans fausse pudeur, comme on sait le faire en littérature, ou au cinéma.

En chanson c’est plus compliqué, dit-il surtout chez les garçons. Et surtout si on ne veut éviter de tomber dans la chanson paillarde !

Et on est très loin de ce registre-là avec son hommage à Gainsbourg aujourd’hui.

Alex Beaupain nous livre une sublime interprétation de « Sorry Angel », extrait de l’album « Love on the beat » de Gainsbourg, sorti en 1984, et considéré comme LA chanson la plus réussie de l'album.

Sorry Angel parle d'un amour suicidé, que certains ont vu comme une chanson de rupture, adressée à Jane Birkin, à propos de laquelle Gainsbourg déclarait quatre années plus tôt, qu'il vient de se prendre son premier chagrin d'amour à 52 ans, quand elle l'a quitté.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Voici la reprise d’Alex Beaupain, porté par une orchestration symphonique enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec des arrangements parfaits et résolument pop et léchés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

“Sorry Angel” dans la playlist de France Inter, extrait de l’album “Live on the beat” d’Alex Beaupain