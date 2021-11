Le deuxième album de la grande romantique, auteure, compositrice, pianiste et interprète belge sortira le 10 décembre, mais avant, Angèle avait besoin de dire à la ville qui l'a vue naître, combien elle compte pour elle et c'est très touchant.

« Tout oublier », sauf Bruxelles ! Pour Angèle, ici en duo avec son frère, le célèbre rappeur Roméo Elvis, tout a commencé dans la capitale Belge, où elle a grandi et s’est construite dans une famille d’artistes. Sa mère est comédienne, et son père, Marka, est chanteur. Elle a fait ses premiers pas à ses côtés, sur scène, à Bruxelles, à seulement 9 ans !

Angèle qui, des années plus tard, choisit d’interrompre, au grand désespoir de son père, la tournée dans laquelle elle l’accompagnait au chant et au piano, pour se lancer solo. D’abord dans des cafés bruxellois où elle rendait déjà hommage à la ville qui l’a vue naître

Le titre qui propulsera Angèle sur le devant de la scène ne tardera pas à arriver, transformant la jeune fille qui faisait des vidéos sur instagram depuis sa chambre d'ado en icône pop-féministe internationale, c'est la loi de Murphy !

La chanson qu'elle dévoile aujourd'hui fait écho à sa reprise du titre « Bruxelles ma belle » écrite dans les années 70 par Dick Annegarn. Une déclaration d’amour qui est née d’un immense manque pendant le confinement et de la douleur d’un éloignement déchirant avec sa chère capitale.

Elle s’adresse à Bruxelles comme à une personne ! Comme à son amoureuse même ! Avec qui elle se remémore leurs bons souvenirs, leurs sentiments ensemble.

« Comme dans une relation, on s’aime, on se quitte, on se manque, mais on ne s’oublie jamais. Et Bruxelles, c’est un amour en qui je vois mon passé et mon avenir » nous dit-elle.