"Solitaire" est la nouvelle ballade dévoilée par Donna Blue. Une orchestration sophistiquée, des guitares western à la Ennio Morricone et des synthétiseurs vaporeux à la Angelo Badalamenti servent de décor de cinéma à leur répertoire onirique et sensuel

Le duo Donna Blue © Philine van den Hul

De la pop vintage ce matin avec le duo Donna Blue

« Solitaire » le nouveau single du duo romantique Donna Blue, originaire des Pays-Bas. Elle, Danique van Kesteren écrit et chante, en anglais ou en français, et pose sa voix sensuelle sur les orchestrations sixties de son binôme Bart van Dalen. Le tandem compose de la pop indie, influencée par les yé yé des années soixante, et la vieille romance hollywoodienne, parfaite pour pratiquer le slow joue contre joue.

Leur album 'Dark Roses' sorti après leur troisième EP "Inbetween", raconte l'histoire d’une recherche permanente d'un amour perdu.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La musique de Donna Blue rappelle les ambiances musicales de Nancy Sinatra & Lee Hazelwood, avec des paroles qui symbolisent la recherche infructueuse de la perfection, tout en s'inspirant de compositeurs de films tels qu'Ennio Morricone et John Barry.

Leur musique est donc très cinématographique également

Oui, ils sont tous deux sont fans du cinéma de David Lynch et de La Nouvelle Vague et racontent « notre approche consiste à passer de l’écriture pop à la composition de musique de films (…) nous nous lançons dans le processus de chant en partant d’un scénario imaginé à l’avance »

Et pour le clip de « Solitaire », Donna Blue a imaginé une scène de paradis apparent, un peu comme dans "Pierrot Le Fou" de Godard, qu’ils ont trouvé dans les montagnes et les criques de Majorque. Ils n'ont porté que du rouge, du blanc et du bleu comme une ode au texte français, et ont ajouté un peu de réalisme, de magie et une sirène aux cheveux bleus inspirée de "Rusalochka" le personnage basé sur le conte de la Petite sirène du grand écrivain danois Andersen. Voici « Solitaire »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Solitaire », le nouveau single de Donna Blue extrait de leur album Dark Roses, déjà disponible et en playlist.