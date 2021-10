Après nous avoir fait danser tout l'été avec "Vous", Jacques est de retour pour nous sensibiliser aux choses simples et essentielles de la vie.

Jacques nous invite à aimer la nullité de notre quotidien. © Edouard Sanville

Un artiste à part sur la scène de la musique électronique française.

Il tient son originalité de sa capacité à sublimer le réel avec des paroles faussement simples. Il compose son univers original, bourré d’imagination et de décalages avec des morceaux ou s’accumule une succession d’échos produits par des objets du quotidien.

Il en résulte des mélodies répétitives issues de sons familiers ou non.

On a découvert Jacques en 2016 « Dans la radio » il était même venu ici, à radio France enregistrer les sons de la radio !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Du bruit devient une mélodie, la mélodie devient des paroles que l'on chantonne, tout en sautillant.

Jacques a également su créer un personnage identifiable par son crâne tondu au milieu de la tête et un style vestimentaire qui vaut le détour.

Cet été, il était déjà dans la playlist avec un titre très drôle que j’adore « Vous »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le but de Jacques est de faire danser à la fois les gens normaux et les gens « étranges », et lorsqu’il se produit en concert, la majeure partie de ses compositions se fait sur scène, en direct. Le public suit alors l'évolution du morceau au fil du spectacle et c’est génial!

Et là, Jacques vient de sortir « La vie de tous les jours », une chanson qui parle de son quotidien fait de petits riens, qu’il cultive et qui constituent l’essentiel de sa vie.

Du réveil jusqu’au couché, la plupart des jours de ma vie, je fais les mêmes actions, fréquente les mêmes personnes dans les mêmes endroits. Il y a juste moi, le net, mon plat de pâtes et son verre d’eau »

Ça n’a pas l’air jojo raconté comme ça ! pourtant, c’est précisément ça qui est intéressant et important à retenir, « La vie de tous les jours » est un hommage à la nullité dont notre quotidien est essentiellement constitué, et il faut chérir cette nullité, la préserver même à l’en croire !

« La vie de tous les jours », le nouveau single de Jacques est déjà disponible et en playlist sur France Inter.