Kavinsky le virtuose de la scène électro française révélé par son tube "Nightcall" b.o du film "Drive" avec Ryan Gosling revient avec une collaboration où il invite le jeune chanteur américain Cautius Clay en ouverture de son deuxième album "Reborn" prochainement disponible

L'artiste de musique électronique et un acteur Kavinsky le 9 août 2018 à Saint-Tropez, France. © Getty / Foc Kan/WireImage

« Renagade » marque le grand retour du producteur et dj français Kavinsky :

Un retour electro dark mais funky, un contraste que Kavinsky maîtrise à la perfection depuis ses débuts. Dans son nouveau titre, il invite la voix et le groove du jeune chanteur de Cleveland, Cautius Clay voici « Renagade ».

Kavinsky, a été révélé en 2011 grâce à son titre « Nightcall » produit par la moitié de Daft Punk, extrait de la b.o du film « Drive », avec les irrésistibles acteurs Ryan Gosling et Carey Mulligan, souvenez-vous !

Après cet énorme succès, il a continué sa collaboration avec les Daft Punk ? Non, il a sorti son 1er album, « Outrun » et a collaboré avec le chanteur de r’n’b canadien à la voix haut perchée : The Weekend sur son titre Odd Look.

Aujourd’hui, en collaboration avec Victor le Masne et Gaspard Augé (moitié du groupe Justice).

Kavinsky a donc eu l’excellente idée d’inviter le brillant multi-instrumentiste, Cautius Clay,dont le premier album, Deadpan Love, est sorti en juin.

La voix de Cautius Clay est aujourd’hui sur « Renagade » le single tonitruant et dansant de Kavinsky

« Renegade » feat Cautius Clay est déjà disponible , c’est le premier titre extrait du deuxième album de Kavinsky intitulé « Reborn » qui sortira prochainement.