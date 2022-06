Avec "Sur la Planche" (EP Le Podium 2010) une des premières chansons de La Femme, on découvrait leur identité et leur définition du son surf rock psychédélique. Aujourd'hui avec "Sacate la", La femme nous emmène dans son univers noise-rock ibérique, et c’est toujours aussi jouissif et addictif.

Le groupe La Femme © JF Julian

La Femme est de retour avec un titre inédit chanté en espagnol !

Sacate la, le nouveau titre de La Femme est disponible depuis le 1er Juin, il est extrait du prochain album du groupe de pop, entièrement en espagnol, prévu à la rentrée.

Pourquoi ce choix de la langue espagnole ?

Parce que c’est la langue de la passiòn !

Souvenez-vous… En avril dernier La Femme présentait son troisième album Paradigmes, riche de 15 titres avec des pépites comme “Divine créature”, “Force & respect” ou encore "Le jardin" qui était déjà un hommage aux sonorités et à la langue ibérique.

'Le Jardin', la première chanson du groupe en espagnol, un mélange de Jeanette (Porque te vas), et de rap mélodique inspiré du voyage du groupe à travers l'Andalousie. Ce titre rassemble le mystère et croyances religieuses.

On retrouvait aussi un autre clin d’œil à l'aura mélancolique et onirique de l’Espagne sur le titre Va avec ses sonorités flamenco assaisonnées de la synthé pop du groupe.

Avec Paradigmes, le groupe est parti en tournée, il a notamment traversé l'Amérique latine et ça s’entend. De retour en Europe, La Femme a offert quelques concerts endiablés à Madrid et à Barcelone, on attend avec impatience leur nouvel album à la rentrée. Pour nous faire patienter, La Femme lance les festivités et annonce l’été avec Sacate la.

Sacate La, le titre inédit de La Femme, leur album entièrement en espagnol est prévu en septembre.