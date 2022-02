Baptiste Walker Hamon est de retour avec un nouvel album réalisé avec la complicité du magicien de la production John Parrish, qui nous montre ses attaches intimes et fortes à la culture folk américaine et à la poésie française

De la country à la française avec Benoît Walker Hamon, un artiste né près de Paris et passionné de vieille country-folk depuis toujours, aucun genre musical ne lui procurant autant de sensations que ce songwriting Américain des années 70. Il nous a d’abord particulièrement conquis avec ses deux premiers albums, L'Insouciance en 2016 et « Soleil, Soleil bleu », 3 ans plus tard, où se croisaient les chanteurs Will Oldham et Miossec.

Puis l’année dernière, Hamon nous ravissait avec un disque entièrement enregistré avec le Toulousain Barbagallo, batteur du groupe Tame Impala

J'écoute l’eau extrait de Barbaghamon. Benoît W Hamon qui cette fois, nous invite à boire un coup !

Boire un coup, extrait du nouvel album de Benoît Hamon, est le fruit de longues journées de travail et de rigolades avec le producteur anglais John Parish chez lui en Angleterre d’abord, puis en Haute-Savoie avec son ami Romain Winkler pour le tournage du clip.

Qu’est-ce que John Parrish a amené dans cet album ?

Ce génie de la réalisation derrière le succès d’albums cultes de PJ Harvey et Dominique A entre autres, l’a aidé à obtenir ce côté épuré que Benoît Hamon recherchait dans l’arrangement de ses chansons. Avec en fil rouge, une pedal-steel, l’instrument qui le rattache à l’Amérique.

Et dans Je m’abandonne à toi, on entend tout ce qui le rattache à la France, la force d’une écriture audacieuse !

Trinquer à la vie entouré de ceux qu’on aime, l’envie d’avancer, l’espoir, l’amour, l’abandon, tous ces thèmes importants sont développés dans le prochain disque de Benoît W Hamon que voici maintenant avec « je m’abandonne à toi »

Je m’abandonne à toi extrait de Jusqu’à la lumière le nouvel album de Baptiste W. Hamon dont la sorite est prévue pour le 8 avril est dans la Playlist de France Inter.

Il se produira à la Maroquinerie, à Paris le 24 mai 2022 et participera à la soirée hommage aux 50 ans de l'album Harvest de Neil Young par La Maison Tellier, le 10 février au 104 à Paris avec entre autres Emily Loizeau et Albin de la Simone.