Robert Glasper, le claviériste le plus prisé de la galaxie rap et soul américaine est de retour avec le 3 ème volet de sa collection Black Radio, l'occasion de le retrouver entouré de superbes guests de Common à H.E.R, passant par Meshell N'degeocello, Jennifer Hudson, Esperanza Splading, Qtip ...

Le pianiste de jazz Robert Glasper en concert le 31 juillet 2021 à Newport, Rhode Island. © Getty / Douglas Mason

Robert Glasper, talentueux pianiste de 43 ans, originaire de Houston aux États-Unis est de retour avec un nouvel album qui va plaire à toutes les générations.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quintessance du groove avec cette reprise de Everybody wants to rule the world de Tears for fears avec les voix de la chanteuse Lala Hathaway et du rappeur Common, accompagnés au piano par Robert Glasper.

Autodidacte, il a commencé à l’âge de 5 ans essayant de reproduire les sons qu’il entendait dans la playlist de jazz de sa mère pour lui faire plaisir, et aussi l’impressionner. Mission accomplie, il est devenu un véritable virtuose qui a multiplié les collaborations avec les plus grandes voix du rap et de la soul comme ici avec Jennifer Hudson

En constante évolution, Glasper poursuit sa recherche sonore et présente aujourd’hui le 3 ème volet de sa série d’albums intitulée Black Radio déjà récompensée par des Grammy Awards.

Dans Why we speak on retrouve avec joie, la chanteuse et violoncelliste surdouée, Esperanza Spalding qui chante en français et en anglais, épaulée par l’excellent rappeur Q Tip.

Avec son nouvel album, Glasper met en lumière les héros du quotidien, célèbre la vie, l’amour, la résilience. Son titre Black Super Hero propage également la force qu’il envoie à tous ceux qui luttent et qui résistent contre toute forme d’oppression.

Black Super Hero extrait de Black Radio III de Robert Glasper est déjà disponible, et il sera en concert début juillet à la Machine du Moulin Rouge à Paris.