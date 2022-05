Mavis Staples et Levon Helm, réunis sur un album live "Carry me home" enregistré un an avant la disparition de l'illustre musicien. Un album enjoué, décontracté et aussi émouvant que la dernière étreinte de ces deux amis qui ignoraient qu'ils jouaient ensemble pour la dernière fois.

Mavis Staples & Levon Helm - "I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free" © / Capture d'écran/YouTube/Site officiel ANTI- Records

L’icône de la soul Mavis Staples revisite la diva Nina Simone avec un titre culte

Mavis Staples chante son interprétation de l’hymne des droits civils « I Wish I Knew, How It Would Feel, To Be Free » de Nina Simone en binôme avec le talentueux batteur Levon Helm. « J'aimerais savoir ce que ça ferait d'être libre », la chanson d’une lutte pour la justice écrite en 1963 qui fait toujours rage aujourd’hui.

Mavis Staples était adolescente lorsqu'elle a commencé à se produire avec sa famille, The Staple Singers, quatuor phare du gospel dans les années 70, avec des chansons à message, telles que "I'll Take You There" qui joue sur la platine…

Mavis Staples est une légende mais elle n'est pas coincée dans le passé.

Au cours des dernières décennies, elle a collaboré avec les meilleurs, de Prince à Bob Dylan passant par Arcade Fire.

Primée six fois aux Grammy Awards et pionnière du R&B ; Mavis Stapples a marché aux côtés de Martin Luther King et s’est produite lors de l’investiture de John Kennedy, elle a chanté à la Maison Blanche à l’invitation de Barak Obama.

“You got to move” figure sur son nouvel album « Carry Me Home » enregistré avec son ami Levon Helm, un des plus grands batteurs de tous les temps et un saint patron de la musique américaine, sollicité par la jeune génération.

Que contient ce disque ?

Un patchwork intemporel de gospel, de soul, de folk et de blues. Cet album de musique live, enregistré en 2011 à Woodstock est la dernière performance des deux amis ensemble. Helm est décédé en 2012 à l'âge de 71 ans. Ce disque est d’autant plus poignant quand on réalise qu’ils ne savaient pas que ce serait leur ultime concert ensemble.

« I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free » de Nina Simone reprise par Mavis Staples, extrait de son album avec Levon Helm intitulé "Carry Me Home" disponible le 20 mai. Mavis Staples en concert le 6 juin à La Cigale à Paris.