The Smile, la simple évocation de ce nouveau groupe fait plaisir, une fois que l'on découvre qui se cache derrière ce large sourire, on est impatient! Avec le guitariste Jonny Greenwood et le batteur Tom Skinner (membre de Sons of Kemets), Thom Yorke expérimente de nouvelles sonorités addictives.

Le musicien auteur-compositeur, chanteur et guitariste Thom Yorke © Getty / Tim Mosenfelder/FilmMagic

We Don’t Know What Tomorrow Brings, On ne sait pas de quoi sera fait demain mais 2022 devra compter avec The Smile dans sa liste de nouveaux groupes à suivre ! Composé par Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead, associés au batteur Tom Skinner, en collaboration avec Nigel Godrich, producteur de Radiohead, pour former The Smile, un nom inspiré du poème éponyme de Ted Hughes

The Smile a fait ses débuts l’été dernier, lors d’un live en ligne, à l’occasion du mythique festival de Glastonbury. Le trio a offert à ses fans 4 jams sessions inédites diffusées en direct sur leur compte Instagram :

The Smile, symbolise la naissance d’un nouveau cycle et d’un nouveau son aussi !

Absolument, le producteur Nigel Godrich, a révélé qu'ils avaient terminé leur 1er album, que ce n’est "pas un disque de rock". On retrouve des assauts post-punk et quelques morceaux plus lents comme dans les œuvres solos de Thom Yorke.

Lors de la présentation du groupe, Thom Yorke a précisé, nous nous appelons ‘The Smile’ : pas le sourire comme dans ‘ahh’, mais plutôt ‘le sourire’ comme le gars qui vous ment tous les jours… » À méditer !

En attendant, The Smile est une réjouissante expérience hypnotique dans laquelle il fait bon s'immerger !

Free in the Knowledge signé The Smile, extrait du premier album du groupe formé par Thom Yorke de Radiohead.