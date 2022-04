Cat Power possède un don unique, celui de produire un répertoire personnel, fort et intime depuis toujours et un savoir-faire unique pour revisiter la musique des autres et se la réapproprier en leur donnant peau neuve, "Covers" en est encore la parfaite illustration.

Cat Power - "Pa Pa Power" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Cat Power

La chanteuse américaine Cat Power présente son nouvel album de reprises.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Bad Religion, un titre de Frank Ocean en 2012, repris par Chan Marshall alias Cat Power sur "Covers", le onzième de sa discographie en vingt-cinq ans et le troisième constitué de reprises. Après "The Covers record" en 2000 et "Jukebox" en 2008 qui avaient déjà eu beaucoup de succès.

La reprise est un exercice qu’elle apprécie particulièrement, pourquoi ?

Parce que c’est un art naturel pour elle, et une vieille tradition !

Je suis attirée sans cesse par la musique des autres. Les chansons sont un tissu dont sont brodées nos vies, elles font partie de nos âmes, de l’histoire de l’humanité » confie-t-elle.

Cat Power écrit, compose et chante de sublimes chansons depuis le milieu des années 90 mais elle a aussi ce talent évident pour transformer des tubes et se les réapproprier dans des versions folks épurées, comme dans son dixième disque « Wanderer », en 2018, où elle revisitait « Stay » de Rihanna.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, Cat Power guérie de ses nombreux démons : dépression, addiction à l'alcool et relations toxiques, est de retour, apaisée. Elle livre 12 reprises de Iggy Pop à Nick Cave, passant par Lana Del Rey et le groupe irlandais The Pogues sans oublier, Billie Holiday, avec « I'll be seeing you » dédiée à son ami, le regretté Philippe Zdar, moitié du duo Cassius, décédé en juin 2019.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quand Cat Power revisite également le titre « Pa Pa Power » de Dead Man’s Bones, groupé fondé par Ryan Gosling et Zach Shields. Cette reprise lui fut inspirée par le mouvement Occupy Wall Street. Elle a déclaré :

Les médias américains ont toujours pénalisé toute forme de progressisme social et sont toujours les premiers à exprimer une rhétorique conservatrice contre quelque chose qui est bénéfique pour la nation. J’ai commencé par cette chanson lors de la tournée 2013 en Chine. Brûlez les rues, brûlez les voitures.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Pa pa power » extrait de Covers le nouvel album de Cat Power déjà disponible. Elle sera en concert à la salle Pleyel à Paris, le 29 mai. Pour les autres concerts, c'est par ici