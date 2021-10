Le label Tôt Ou Tard fête ses 25 ans, une occasion en or pour découvrir comment tous les artistes de cette belle maison se ré-approprient les chansons de chacun et de fondre sur "Tinassi-li" le sublime duo de Yaël Naïm et Albin de la Simone

Yael Naim & Albin de la Simone - Tinassi-li (épouse-moi) (live @tôt Ou tard ) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel du label Tôt Ou Tard

Quels sont les autres artistes qui participent à cet album anniversaire ?

Tous les pensionnaires de Tôt ou Tard, de Shaka Ponk à Matthieu Boogaerts, passant par Vianney, Delerm, Raphaelle Lanadère et Foé, tous ont décidé d’intervertir leur répertoire et de reprendre les titres des uns des autres.

Yael Naïm et Albin de la Simone avaient déjà collaboré ensemble en 2014.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En 10 ans, Yael Naim a vendu plus d'un million d'albums à travers le monde en compagnie de son binôme artistique David Donatien ; elle a joué dans plus de 14 pays, collaboré avec Stromae, Françoise Hardy ou récemment Laura Cahen. Il y a quelques mois Yael s’est lancée dans la peinture de portraits de femmes. Engagée et féministe, elle était là la semaine dernière pour soutenir les artistes afghanes lors de la soirée exceptionnelle sur France Inter à 21h.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quant à Albin de la Simone, il est chanteur, multi-instrumentiste, producteur, auteur, compositeur ou arrangeur pour d'autres chanteurs de Vanessa Paradis, à Iggy Pop, en passant par Carla Bruni cette année.

Dessinateur, il est également reconnu pour la poésie de ses chansons à la fois pop et singulières. Pendant les confinements, il compose un album sans parole, qu’il enregistre seul en trois jours au studio Ferber. « Happy End » est l’expression de son lien fusionnel avec le piano, les synthés, la guitare, la basse ou encore une drôle de boîte-machine électroacoustique amplifiant les sons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Il pleut » extrait du 6ème album d’Albin de la Simone déjà disponible sur toutes les plateformes et sur le label Tôt ou Tard.

On retrouve à présent Yael Naim et Albin de la Simone ; en 20 ans d’amitié, ils se sont souvent retrouvés pour écrire et jouer de la musique ensemble, « Tinassi-li » est une chanson née de ces rencontres qui les réunissait parfois sur scène. C’est un chant d’amour désespéré, quand au lieu de dire « je te quitte », on dit « épouse-moi ! »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Tinassi-li" extrait de l'album anniversaire de tôt Ou tard : 25 ans, Album à venir le 5 novembre