Animal pas si Triste que ça surtout quant le groupe de rock français invite le chanteur américain Peter Hayes dans sa tanière où il fait bon écouter une musique qui oscille entre ombre et lumière

Animal Triste (collectif musical) © Photo Presse AT2 couteau

Le nouveau single du groupe Animal Triste avec un invité Peter Hayes, ça donne ça :

Tell me how bad I am, interprété par Peter Hayes, musicien et chanteur américain, mieux connu en tant que membre du groupe de rock Black Rebel Motorcycle Club.

River Styx extrait de l’album Beat the Devil's Tattoo de Black Rebel Motorcycle Club sorti en 2010.

Aujourd’hui, Peter Hayes est entré sans crainte dans la tanière d’Animal Triste, une meute de 6 musiciens inséparables, émanation des groupes rouennais La Maison Tellier et Darko qui conjurent le mauvais sort en faisant du bruit, à grands coups de guitares lascives et la douce sauvagerie qui les habite depuis le début. Et en rendant aussi hommage à un certain Bruce Springsteen...

Cette reprise de Dancing in the dark figure sur le premier album éponyme d’Animal Triste sorti l’année dernière. Et comme le groupe le dit si bien

Ce n’est pas parce que l’époque est sombre qu’on ne va pas danser ».

Même dans le noir en l’occurrence !

Et comment s’y prend-il ?

En produisant une musique difficile à dater, en réhabilitant un rock totalement organique et électrique, racé et mélodique, inspiré par les maîtres du genre comme U2 ou Placebo. La musique d’Animal Triste est un son brut qui oscille entre une certaine noirceur raffinée et un optimisme, parfois sombre, mais sans jamais sombrer dans la déprime. Un rock intemporel, sans artifices, qui se frotte aux fantômes du passé avec finesse, avec rage et une sincérité totale.

Animal Triste feat. Peter Hayes : Tell me how bad I am est en playlist sur France Inter