Gimme Gimme Gimme… Un album après quarante ans d’attente ! Seul le groupe mythique de Stokholm pouvait se permettre de nous infliger ça ! Encore un peu de patience, "Voyage" sortira le 5 novembre et ABBA nous annoncent déjà un concert révolutionnaire en Mai 2022 à Londres.

Le groupe Abba, à Copenhague, Danemark en 1974. © Getty / Jorgen Angel/ Redferns

ABBA vient d’annoncer son grand retour après 40 ans d’absence !

Et depuis leur premier hit "Waterloo" en 1974, la musique d'Agnetha, Björn, Benny and Anni-Frid a conquis les cœurs de la planète entière et toutes les générations.

Voici « I still have faith in you », j’ai toujours foi en toi, qui célèbre l’amour fidèle de leur public. Séchons nos larmes et ressortons nos pantalons pattes d’eph !

Le groupe qui n’a rien perdu de sa magie, nous promet un concert digital révolutionnaire pour marquer la sortie de leur nouvel opus.

Ce n’est rien moins que la société « Industrial Light & Magic », de George Lucas, le papa de Star Wars, qui signe la scénographie de ce spectacle. Il a fallu des mois de préparation et une équipe de 850 personnes pour réussir cet exploit.

Un show, à découvrir le 27 mai 2022 à l’ABBA Arena, une salle spécialement construite, pour eux, à Londres.

Leurs retrouvailles ont été un grand moment. Ce fut une joie immense ! Elles se sont faites progressivement, les premières sessions d’enregistrement ont commencé en 2018.

Et voici ce que dit Agnetha, une des chanteuses d’ABBA :

Lorsque nous nous sommes retrouvés en studio, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre… Mais le studio d’enregistrement de Benny est un environnement tellement convivial qu’avant même que je m’en rende compte, je m’amusais vraiment ! J’ai du mal à croire qu’enfin, le moment est venu de partager notre projet avec le monde ! »

En attendant d’aller applaudir leurs hologrammes sur scène, on peut découvrir un deuxième titre de Voyage :

“Don’t shut me down” et “I still have faith in you” les deux premiers extraits de Voyage, le nouvel album d’ABBA sont déjà disponibles en digital. L’album entier sortira le 5 novembre.