Entre la voix suave et les mots doux de Camille Bazbaz assemblés aux productions du beatmaker Manudigital, nous ne pouvions que planer dans le bonheur. Que demande le peuple après tout? Lovebordel! On est servi.

Manudigital et Camille Bazbaz viennent de sortir un disque en commun.

C’est quoi ton problème extrait de l'EP de Manudigital & Bazbaz, #LoveBordel, un subtil mélange de deux univers.

D’un côté la chanson française incarnée par le pianiste crooner Camille Bazbaz aux textes doux-amer, de l’autre, Manudigital, multi-instrumentiste qui s'est imposé au fil des années comme un producteur incontournable sur la scène internationale, collaborant avec une pléiade d'artistes et développant de nombreux concepts vidéo à travers le monde, comme ici, à Kingston, avec ses amis, les chanteurs JUNIOR CAT, FAMOUS FACE et DADDY LIZARD

Voilà l’ambiance que l’on retrouve dans Digital Kingston Session Vol. 2 de Manudigital sorti en 2016, que Camille Bazbaz a découvert et qui lui a donné envie de collaborer avec le jeune beatmaker.

Manudigital et Camille Bazbaz se sont rencontrés virtuellement ! sur Instagram. Sans se connaître, sans jamais se rencontrer, pour cause de confinement, les deux musiciens commencent à composer 7 titres qu'ils enregistreront en quelques mois.

Camille Bazbaz raconte :

Avec En Laisse, le duo nous plonge au cœur d’une relation amoureuse au bord de l’explosion. Joyeuse St Valentin à tous !

En gros reggae addict, ça fait un moment que je kiffe le son de Manudigital. Et sa formule digital session me fait délirer, se mettre avec un p’tit clavier sur les genoux dans les rues de Kingston, New York ou les trottoirs de Manille et faire chanter des mecs incroyables live and direct, il faut avoir des...biiiiiiip !"