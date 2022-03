Victor Gobbé est Lesneu qui chante l'amour. Une écriture inspirée par les tribulations de la vie amoureuse, des sons sous l'influence des Walkmen et d'Alain Chamfort, un univers entre ombres et lumières plein d'espoir malgré les apparences.

Lesneu - "First Time" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Bad Seeds / Music From The Masses

Victor Gobbé a choisi d’appeler son projet Lesneu, en référence à Lesneven, ville de son enfance.

Sa musique, gorgée d’émotions et de sincérité est portée par une voix et des mélodies inspirées autant par The Walkmen et Beach House, que par le meilleur de Chamfort ou Polnareff.

Tes yeux extrait du nouvel album de Lesneu. Depuis son premier album, il y a 5 ans déjà, cet artiste aime piocher dans ses souvenirs et dans des thèmes universels à la fois.

Aujourd’hui dans son nouvel album intitulé Ce Qui Ne Vient Jamais Vraiment Lesneu exprime des regrets ou s’interroge sur ces relations amoureuses jamais simple. Elles guident l’ensemble d’un disque où chaque titre entre en résonance avec un autre, comme dans une comédie musicale dont chacun pourrait se faire le film.

La raison de Lesneu une des chansons de son nouveau disque à la fois baigné du minimalisme de compositions qui vont à l’essentiel, que d’instrumentaux où des claviers aériens côtoient les guitares orageuses de la dispute et le saxo triste du doute, parfois jusqu’à la rupture. Lesneu entre ombre et lumières mais plein d’espoir à l’image de la pochette de son disque colorée. Voici Entre toi et moi

Entre toi et moi, extrait de l’album de Lesneu, Ce qui ne vient jamais vraiment, déjà disponible.