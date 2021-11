"Wake me up" le nouveau single de Foals a pour but essentiel de nous garder sur une piste de danse. Efficace.

Le groupe de rock britannique Foals aux BRIT Awards 2020 à Londres le 18 février 2020. © AFP / Tolga AKMEN

Le nouveau single du trio anglais Foals spécialement conçu pour vous va vous faire sortir de votre couette à grands coups d’électro disco oui, et qu’ça saute !

« Wake Me Up » le premier avant-goût du nouvel album très attendu, de Foals, les poulains de la pop en ont six à leur actif, le prochain arrivera en 2022.

Le groupe d’Oxford formé en 2005 d’abord quintet puis trio a frappé fort dès le début

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Cassius » extrait de leur salvateur « Antidotes », un premier album, concentré d’énergie et de trépignements musicaux, portés par des voix qui hululent chaque syllabe notamment celle du leader Yannis Philippakis, chanteur et guitariste du groupe. Doués pour les hymnes entraînants, Foals sait aussi insuffler à sa musique une mélancolie new wave.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le trio joue sur les contrastes en permanence, pop- ska- dub-electro, le seul mot d’ordre serait de rester sur la piste de danse, sans se poser de questions !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

BRIT Award du meilleur groupe avec leur album en deux parties "Everything Not Saved Will Be Lost" part 1 et 2, leur nouveau single représente bien l’évolution naturelle de leur musique.

Cette fois, il y avait une volonté de revenir plus à l'idée initiale du groupe où le rythme, les grooves et les guitares s'imbriquent de manière architecturale explique le leader.

Wake me up est un hommage à Georges Mickael ? Ça aurait pu, ne serait que pour l’énergie qu’il envoie, mais non !

Cette chanson est née au milieu de l'hiver déjà sombre de la Grande-Bretagne, qui est devenu de plus en plus oppressant avec le confinement. Foals a écrit « Wake Me Up » pour s’évader, créer une rupture et un contraste avec la réalité. Le titre scintille avec des guitares agitées, des rythmes syncopés et des accroches percutantes imparables.

Pour réussir ce titre et l’album à venir, Foals s’est entouré de pointures comme le producteur John Hill, il a notamment collaboré avec Florence and The Machine et mixé par Manny Marroquin, dix fois lauréat d'un Grammy Award (collaborateur de Kanye West, Rihanna).

Foals fera un retour tant attendu au Royaume-Uni avec une série de concerts. Ils feront ensuite une tournée en Europe avec un concert le 16 mai au Zénith de Paris. On reste bien réveillés en les attendant !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Wake me up » le nouveau single de Foals, est déjà disponible et en playlist sur France inter.