Neneh Cherry s'est entourée des femmes qui entretiennent un lien unique avec elle pour revisiter les plus grands tubes de son catalogue. Ses chansons n'ont pas pris une ride et montrent la force de l'écriture et de la production de cette artiste incontournable qui a marqué plusieurs générations

L'auteure-compositrice-interprète Neneh Cherry lors des NME Awards 2022 à l'O2 Academy Brixton le 2 mars 2022 à Londres © Getty / Dave J Hogan

La chanteuse et rappeuse suédoise Neneh Cherry sortira en juin un disque de reprises de ses tubes, accompagnée de personnalités de la nouvelle génération comme Sia.

« Manchild » ici revisité par Sia, l’interprète du tube Chandelier. Cette reprise figure sur « The Versions » l’album collaboratif de relectures des plus grands hits de Neneh Cherry.

Neneh Cherry, 58 ans, icône du hip hop et de la mode, artiste inspirante, féministe, mère, grand-mère et toujours l’une des personnalités les plus cool des années 90, c’est l’idole de plusieurs générations !

Sia, fan de Neneh Cherry raconte d’ailleurs dans un communiqué :

Neneh était mon artiste préférée quand elle est arrivée sur la scène. J’économisais mon argent de poche pour m’acheter des Fila rouges et je rêvais qu’un jour nous nous rencontrerions.

Et le rêve de Sia a été exaucé au-delà de ses espérances. En effet, Neneh Cherry l’a accueillie comme si elle était l’un de ses enfants, quand Sia était âgée d’une vingtaine d’années et qu’elle souffrait de graves problèmes psychologiques.

C’est tout naturellement qu’elle reprend « Manchild », une ballade chaleureuse qui met en valeur le côté maternel de Neneh Cherry et que la rappeuse considère elle-même comme la chanson la plus importante qu’elle ait jamais écrite, celle qui a façonné son style.

« Manchild » sorti en 1989 extrait du premier album, devenu culte, de Neneh Cherry : « Raw like sushi ». Elle a composé ce titre sur un clavier Casio, le même qu'elle utilise encore à ce jour, elle avait sollicité deux des membres de Massive Attack encore inconnus, pour son disque, qui ont co-écrit " Manchild ".

Neneh Cherry a récemment dévoilé une autre reprise d’un titre de son catalogue Buffalo Stance, issu du même album, revisité de manière sensuelle et dépouillée par son amie, la chanteuse pop suédoise Robyn, avec l'aide de Mapei et Dev Hynes (aka Blood Orange) et un clip vibrant, dans lequel on retrouve la comédienne Indya Moore, membre du casting de la série américaine à succès « Pose ».

Parmi les autres collaboratrices de The Versions, figurent également Tyson McVey, la fille de Neneh Cherry, que des femmes qui entretiennent un lien fort et particulier avec elle.

« Manchild » interprété par Sia, extrait de « The Versions » l’album de reprises de Neneh Cherry avec un casting 100% féminin, disponible le 10 juin.