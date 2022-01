Un nouveau groupe de rap fait son entrée sur la scène hip-hop française. Originaires de Strasbourg, Eli, Adam et Geo se démarquent avec un flow qui oscille entre spoken word et rage, porté par un son brut totalement punk. Un uppercut porté par Goldencut !

Goldencut est un trio Strasbourgeois. Découvert l’été dernier avec un titre né pour sensibiliser le public sur les dangers de toutes formes d’addictions.

Addicts est un morceau conçu à partir de témoignages réels. Il parle de celles et ceux qui perdent pied et qui fuient la vie, prisonniers par leur accoutumance à toutes sortes de drogues, que peuvent être aussi, les écrans et les réseaux sociaux. Des addictions qui nous dominent, nous insufflent un sentiment de puissance, mais gare au penchant destructeur !

Pour ce titre, Goldencut s’est principalement inspiré des rappeurs américains Childish Gambino et Tyler, the Creator.

C’est dans le rap qu’ils ont trouvé la meilleure forme pour aborder les thèmes qui les touchent le plus.

Exactement, un rap tantôt sombre et hybride. Goldencut écrit des mots percutants, entre spoken word et rage, rythmés par des machines et des instruments bruts.

A Nation of the People, leur deuxième single et leur clip sortent aujourd’hui, à l'occasion du Martin Luther King Day.

Une occasion pour eux de fustiger les injustices raciales encore bien présentes aux États-Unis.

De l'esclavage au mouvement des droits civiques, passant par le genou posé à terre du footballeur Kaepernick pour protester contre les violences racistes ou l’assassinat télévisé de George Flyod, le texte de A nation of the people parcourt l’histoire et témoigne d’une lutte sans fin contre les discriminations et les violences policières qui en découlent.

Et c'est comme si Public Enemy rencontrait Rage Against the Machine.

A nation of the people est disponible dès aujourd’hui, signé Goldencut, extrait de leur premier EP disponible le 4 février.