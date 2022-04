Father John Misty, chantre d'un style americana, entre folk et country, nous offre Chloë and the Next 20th Century son cinquième album studio. "Chloé et le 20ème siècle suivant" est un sublime recueil de chansons qui nous propulse dans un autre temps avec humour, nostalgie et de nouvelles sonorités

L'auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur de disques Father John Misty © Getty / Burak Cingi/Redferns

L’artiste américain Father John Misty présente son nouvel album !

Comme on l’entend d’emblée sur ce titre Chloë, inspiré du cabaret et d’un Hollywood d’antan, Father John Misty a voulu expérimenter d’autres ambiances musicales que la pure indie folk en nous embarquant dans un grand voyage sonore divertissant!

On claque la porte du cabaret et on atterrit au pied du Corcovado à Rio, le temps d’une bossa-nova avec « Olvidado Otro Momento »

Puis sans prévenir nous voilà propulsés dans la country orchestrale de « Only a Fool ».

Du jazz ou cabaret, en passant par la country et le blues, l’approche de Father John Misty sur ce 5ème album est très large et réjouissante.

Pourquoi se fait-il appeler Father John Misty, c’est très spirituel !

Absolument ! Il enregistre sous ce pseudo de Père John Brume en français, pour rappeler son éducation dans une famille chrétienne évangélique stricte. Il a même brièvement envisagé d'entrer dans les ordres!

Un sacrilège artistique, pour nous pauvres pêcheurs ! Il nous aurait privé de son don singulier pour une écriture lumineuse et triste, caustique et désinvolte à la fois.

Comme en témoigne le très réussi morceau « The Next 20th Century » qui clôture son album.

Il emploie de nombreuses images provocatrices remplies de références au nazisme, à la Bible, au bouddhisme et nous offre une magnifique ballade mélancolique et théâtrale, avec cordes saturées de guitares en parfait contraste avec la douceur du violon.

La messe est dite et elle est grandiose !

The Next 20th Century extrait de

Chloë and the Next 20th Century le nouvel album de Father John Misty deja disponible et en playlist sur France Inter