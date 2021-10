Le prodige britannique de la soul est de retour avec "beautiful life" et touche une fois de plus notre corde sensible.

Le chanteur Michael Kiwanuka en concert le 16 mai 2021 à Glastonbury, en Angleterre. © Getty / Anna Barclay pour le festival de Glastonbury

Michael Kiwanuka authentique chanteur de soul britannique, revient charmer la playlist de France inter avec un nouveau titre en attendant l'album entier.

Fils de parents ougandais ayant fui le régime d' Idi Amin Dada, il a grandi dans le quartier de Muswell Hill, dans le nord de Londres, développant une passion pour le foot et la guitare, offerte par sa mère pour ses 12 ans.

À 15 ans, il découvre deux disques offerts par un ami : Sitting On The Dock Of The Bay d'Otis Redding et l'album The Freewheelin' Bob Dylan, et se met à faire de la musique en solo. Il devient alors musicien de studio pour des artistes R&B, funk et jazz.

Lorsqu'il a commencé à écrire des chansons, pour d’autres, il a pris conscience de sa propre voix, qu'il décrit comme capable de « toujours toucher la corde sensible ». Une voix qui porte des chansons chargées d'émotion, parlant d'amour, d'aspirations, de réconfort et d'appartenance.

Son premier album, en 2016, « Home Again » en a fait l'un des nouveaux prodiges de la soul.

Un timbre de voix légèrement éraillé, une musique qui mêle l'intimité de la folk à la chaleur de la soul, voilà la touche personnelle de Mickael Kiwanuka.

Repéré en première partie d'Adèle, il a remporté le prestigieux BBC Sound of 2012, qui récompense les artistes émergents les plus talentueux.

Et sa chanson "Cold little heart" extraite de son deuxième album, Love & Hate, est utilisée pour le générique de la série Big Little Lies avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon notamment .

Son troisième album, intitulé Kiwanuka, remporte le Mercury Prize récompensant le meilleur album britannique de l'année 2020.

Le voici de retour aujourd’hui avec son nouveau single, le prometteur 'Beautiful Life' qui accompagne la sortie d’un documentaire Netflix « Convergence : Courage In a Crisis » réalisé par Orlando von Einsiedel, lauréat d'un Oscar (meilleur court métrage documentaire en 2017), aux côtés d’une dizaine de coréalisateurs issus du monde entier.

Dès le début de la pandémie, le documentaire suit et raconte comment des citoyens ordinaires relèvent les défis du COVID-19 de manière extraordinaire.