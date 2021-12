Hip Hop 360° célèbre les 40 ans du rap en France. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette culture urbaine multiple devenue incontournable et ses protagonistes est à découvrir à la Philarmonie. L'exposition aborde tous les aspects de cet art majeur, du but à la manière.

Portrait de la rappeuse Lala &ce, le 26 janvier 2021 à Paris. © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Le hip-hop, issu des ghettos noirs new-yorkais, est arrivé en France dans les années 80. On célèbre aujourd’hui, 40 ans d’une culture urbaine multiple portée par des pionniers et de nouvelles figures auxquels la Philarmonie rend hommage à travers l’exposition Hip-hop 360°.

Elle revient entre autres sur le parcours du précurseur du scratch en France Dee Nasty. En 1979, durant un séjour à New York, il découvre les débuts du hip-hop, avec le graffiti, la breakdance et le funk scandé comme celui de Sugarhill Gang.

Dee Nasty est l'un des premiers dj français à avoir importé ce style en France. Il a prêté à la Philharmonie un véritable trésor :70 disques de sa collection personnelle

Qu’est-ce qu’on entend par une vision à 360 degrés ?

Une véritable exploration du rap sous toutes ses formes et loin des clichés qui aborde aussi bien le graff que l’évolution de la breakdance, la diversité et l’innovation de certains rappeurs. Un parcours donnant accès aux visiteurs à des raretés sonores et visuelles. On retrouve des artistes qui ont immédiatement fait l’unanimité comme Mc Solaar ou plus controversés comme NTM

Sans oublier la nouvelle génération, et l’apport des femmes dans cet art, avec celle qui reste la référence, Diams :

La relève est assurée notamment par Lala &ce et son rap- trap enfiévré, planant et intimiste

Lala &ce qui fait partie des nombreux artistes de rap français à l’honneur dès ce soir à La Philarmonie dans le cadre de Hip-Hop 360° à voir jusqu’au 24 Juillet .